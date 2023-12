La cartelera teatral de Carlos Paz, ya estrenó el unipersonal “Casi Adulto”.

A sus 30 años, Julián Bellese se encuentra atravesando el momento más significativo de su carrera de comediante.



La obra es su primer unipersonal de Stand Up, un show en el cual recorreremos junto a él momentos íntimos de su niñez, dónde será fácil reír y emocionarse. No faltarán los espacios de interacción con el público, creando una atmósfera de complicidad entre ellos y el artista.



Luego de un 2023 colmado de giras por distintas provincias del país, que dejó un saldo de 150 funciones (muchas de ellas sold out) y casi 70.000 espectadores, Julián está listo para dar el siguiente paso.



La obra se exhibe los martes con funciones a las 21:30 y 23:30, en el Teatro Libertad (Av. Libertad 70, Villa Carlos Paz).



Además, el 9 de marzo la obra llegará al mítico Teatro Gran Rex, función que busca ser el broche de oro de un ciclo que supo llenar salas de risas, aplausos y experiencias. Las entradas se consiguen en este link.

Las entradas para las funciones en Carlos Paz, se consiguen en Autoentrada.