Este domingo Daniel Quinteros junto al equipo de columnistas y producción de Maité Quinteros proponen una mesa temática destinada a encontrar historias. La propuesta será “si te he visto no me acuerdo".

El programa contará con la presencia de Favio Lorenzín, Guillermo Ricci, Fabricio Esperanza, Hugo Caric, Mario Díaz, Federico Ossola y Santiago Bruno.

La música llega a través de artistas locales como Obi Homer, Manu Heredia y el dúo “Tacuaritá”.

Además la edición invita a la audiencia a participar por un set de fragancias de Nina perfumerías, en la víspera del día de la amistad.