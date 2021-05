Desde el sábado 29 de mayo, las tardes de Canal 10 tendrán a Flavia TeVe en su grilla. Desde las 17.30 el resumen de nuestros propios medios será analizado por los especialistas en piso y detrás de la pantalla, porque si algo somos los cordobeses, es críticos.

Flavia TeVe se emite desde el año pasado en Canal C, y ahora podrá verse en el 10. Flavia Pop, como la conocemos, hace mucho tiempo invierte tiempo y dedicación en estudiar, analizar y mirar una y otra vez nuestros propios productos audiovisuales.

Como comunicadora, le interesa la "farándula" made in Córdoba y apuesta a un infoentretenimiento local por el que muy pocas personas apuestan. Esto no quiere decir que el resto del país, y especialmente Buenos Aires, quede fuera de lugar. Su trabajo de años, se ve reflejado en este programa que está hecho "a su medida".

Flavia TeVe se divide en cuatro momentos: Zapping que es el resumen semanal de los momentos más destacados de los canales de la televisión local y nacional; Telememes que son los memes más ocurrentes y con más reproducciones en redes que dan pie al debate; Virales, esos que no nos cansamos de ver; y por último, Tv Retro que propone un viaje en el tiempo de los momentos históricos y más desopilantes de la televisión argentina.

Flavia es audaz. Le pone fichas a lo que otros no se animan. Desde hace años, en sus redes va hablando del raiting de los productos locales, y está detrás de la cuenta Raiting Córdoba. Se anima a criticar sobre lo que consumimos como público, no reniega del llamado "periodismo rosa" o de "chimentos" y hasta arma concursos ocurrentes entre los protagonistas de los medios de Córdoba. Su tarea no es fácil, porque somos los propios medios los primeros en criticarnos y pensar que lo que pasa en Buenos Aires, siempre es más importante.Pero Flavia no le teme a lo difícil en ningún plano de su vida. Y su amabilidad, carisma y preparación la llevan también hoy a marcar una enorme diferencia: es la primera conductora trans en la televisión abierta de Córdoba.

Antes del debut, hablamos con ella para le consultamos sobre sus expectativas:

Cba24n: Un resumen de medios que incluye tv de cordoba siempre suena ambicioso, pero como Flavia siempre apostaste a los productos locales. ¿Cómo analizás la tele cordobesa hoy?

Flavia: Me parece que está creciendo muchísimo. Además de hacer hincapié en la necesidad de mostrar buen contenido, también se toma en cuenta la estética de un programa como la escenografía. Y siento y celebro que muchos productores independientes no se quedan en la zona de confort esperando que los llamen de los canales abiertos, y se animan a la autogestión. Creo que en los últimos años han dado un gran salto.

Cba24n: En todos estos años, con el crecimiento de las redes sociales, en Córdoba contamos con muchos influencers. ¿Cómo crees que manejamos los propios cordobeses a nuestros influencers made in Córdoba?

Flavia: A veces se subestima bastante el trabajo de los influencers. Hay muchos que lo hacen por hobbie, para ganar likes, y están los que lo toman como una profesión. Hay muchos que estudiaron teatro o comunicación social y encontraron en las redes una forma de insertarse en el medio. Hay muchos de Córdoba como Ezequiel Pérez por ejemplo. Pienso que es valorable y es una prueba de que la autogestión funciona más allá de estar en los grandes medios.

Cba24n: Sos una amante de los medios y en especial de la tele. Cada vez es más complicado hacer televisión y estás apostando a la Tv abierta. ¿Cómo te visualizas en 5 años en los medios sabiendo que los consumos vienen cambiando y los encendidos bajando?

Flavia: Me encanta la tele y apostar a un programa en el contexto internacional que estamos viviendo ha sido un logro. Es muy costoso hacer tele y lo sé muy bien. He trabajado gratis durante ocho años y no lo digo victimizándome, sino porque quería adquirir experiencia. Hice notas en Villa Carlos Paz, estuve en radios online, de panelista en programas. Todo eso me ayudó para prepararme y sentirme plena y segura para tener un programa de televisión. Que no es solamente pararse frente a cámara, es saber llevar un equipo, entender de técnica. Me veo creciendo, explorando nuevos espacios como la televisión de Buenos Aires pero sin dejar Córdoba y por supuesto, manteniendo Rating Córdoba.

Cba24n: ¿Creés que habrá un apagón analógico próximamente y la tele como la conocemos va a desaparecer?

Flavia: No, de ninguna manera la televisión y la radio van a morir. Se van a acomodar al avance de la plataforma digital. De hecho los SRT se adecuaron muy bien, con la plataforma SRTPlay está el ejemplo perfecto. Cambian las formas de consumir los medios pero creo que nunca los medios tradicionales van a morir.

Flavia TeVe es una producción de Ideas HD y cuenta además con la participación de Tomás Ledesma, Nicolás Domke, Fernando Cerdosino, May Collini y Chechu Riga. Podrá verse entonces los sábados a las 17.30 por la pantalla de Canal 10.