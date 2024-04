“¿Quién es Piazzolla?” En crisis con la escena del tango, en 1954 Astor viaja a París con un plan: desarrollar una carrera en el circuito de la música clásica. Con la pregunta, minimalista, Nadia Boulenger le hizo ver que su faceta más potente era la que intentaba dejar atrás: la de músico popular. A veces es necesario dar un giro 360 para encontrarse a uno mismo.

Los grandes músicos norteamericanos de los años 40 y 50 viajaban a París a estudiar con Boulenger. Lo cuenta el mismo Piazzolla en Los años del tiburón (Daniel Rosenfeld, 2018, pueden descargarlo aquí). "Ella estuvo leyendo mis partituras. Dijo: `Están muy bien escritas pero no encuentro a Piazzolla. Yo quiero saber quién es, qué hace Piazzolla´. Al final le tuve que decir que yo tocaba el bandoneón. Ella no lo sabía".

"Entonces me pidió que tocara un tango. Me agarró las dos manos y me dijo: `Este es Astor Piazzolla´", completa, en el mismo documental, la enseñanza que le dejó su maestra. "A partir de ahí agarré el bandoneón y no paré más".

El pasado 11 de marzo se cumplió un nuevo -103- aniversario del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla. Más vivo que nunca, el rizoma de su música se expande. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta este viernes en el Teatro del Libertador “Todo Piazzolla”. Hay expectativa.

“El público se va a encontrar con obras como Buenos Aires Hora Cero (años 60), con composiciones de su etapa en la década del 70. Todas las músicas se han arreglado especialmente para nuestra formación, ya que muchas originalmente fueron concebidas para quinteto, por ejemplo”, adelanta a Cba24n Damián Torres, director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana.

-¿Con qué aire encaró la dirección de este “Todo Piazzolla”?

Torres- Hace mucho que no hacíamos un programa enteramente dedicado a Piazzolla. En noviembre de 2022 hicimos una adaptación de la grabación de Reunión Cumbre (trabajo discográfico de A. P. junto a Gerry Mulligan). En esta oportunidad, y es algo que me gusta mucho, pudimos no abocarnos a una sola época sino abordar toda la carrera: músicas de los años 50 hasta fines de los 80. Me gusta navegar por los diferentes momentos compositivos del autor.

La furia, el empuje, la aspereza del dolor, cierta amargura lúcida, la violencia de lo urbano y la ternura de una pasión. Uno podría encontrar en las composiciones de Piazzolla pasajes emotivos de ese talante (y muchísimos otros). “Esa proyección firme de imágenes, creo, es lo que hace a su música universal”, agrega Torres.

Le preguntamos a Torres y al cantor Gustavo Visentín, ¿qué le sugiere la vasta obra compositiva de Piazzolla?

“Lo que me sugiere la obra de Piazzolla es belleza pura. Una belleza anclada en una razón: era un melodista puro. Cuando se pierde un poco el hilo conductor de la melodía, en lo personal, me deja de interesar. Una melodía que se sostiene por sí sola, con un tipo silbando en la calle o sonando en un ringtone, es imbatible. La melodía es el hilo conductor de la obra y Piazzolla era eso: un melodista extremadamente increíble”, dice el bandoneonista y compositor, quien dirige desde 2010 la OPMC.

Visentín busca dar con la marca, el signo de una música que se sobrepasa a sí misma: “Piazzolla nunca sacó los pies del plato del tango, su norte siempre fue el tango. Inevitablemente en su música aparece cierto sonido que tiene que ver con una ciudad que erupciona hacia todos los frentes, que crece y que se rompe, con personajes alienados. Eso, creo, puede ser una marca de la emocionalidad de la música de Piazzolla”.

"Piazzolla es un compositor extraordinario de melodías" Gustavo Visentín

El programa para el viernes

Buenos Aires Hora Cero, Tango del ángel, Quinto año Nacional, Café 1930, Marrón y azul, Michelangelo 70, Adiós Nonino y Violentango conforman las músicas instrumentales que están en programa para este viernes.

Por supuesto, el concierto tendrá canto con los apoyos de Visentín y Murúa en le interpretación. La última grela, Balada para mi muerte, Chiquilín de Bachín, El Bocha (Piazzolla-Ferrer), Jacinto Chiclana (Piazzolla-Borges) y Siempre se vuelve a Buenos Aires (Piazzolla-Blázquez) complementarán los momentos instrumentales en el mayor coliseo de la ciudad de Córdoba.

“Las complejidades que encierra interpretar obras tan transitadas (Chiquilín de Bachín, por ejemplo, que este viernes será interpretada por Murúa), que han sido abordadas por tantos artistas, siempre son mayores. Se trata de generar una versión propia, lo que casi nunca es posible. Es muy difícil ser original. Lo que uno trata de hacer es imprimir la propia emoción sobre una melodía exquisita”, dice Visentín, amante profundo de todo el universo Piazzolla.

Orquesta Provincial de Música Ciudadana, una institución de la cultura en Córdoba

Tras la salida de Hadrian Ávila Arzuza, el productor Maximiliano Olocco fue designado al frente del Teatro del Libertador. En ese marco, la programación entra en dinámica.

Sobre los proyectos de mediano plazo de la OPMC, Torres adelantó que está en diseño un homenaje a Aníbal Troilo (el 11 de julio se cumplen 110 años de su natalicio). Habrá también un repaso por la obra del violinista Alfredo Gobbi.

Todo Piazzolla, con la dirección artística de Damián Torres. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana se presenta este viernes desde las 20 en el Teatro del Libertador. Las entradas se consiguen de 1500 pesos aquí. Cantan Mery Murúa y Gustavo Visentín. Bailan Silvia y Walter.

