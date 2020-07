La Universidad Provincial de Córdoba a través del Teatro Ciudad de las Artes ofrece un diverso abanico de propuestas teatrales que abarcan desde narraciones orales como el kamishibai a títeres corporales. Cabe destacar que, como se hizo desde el comienzo de la cuarentena, a todas las propuestas se podrá acceder de manera gratuita desde las plataformas digitales de la Universidad para que los más pequeños puedan disfrutar desde sus casas en familia.

Programación virtual del 15 al 26 de Julio│ Vacaciones de invierno 2020

Viernes 17│Julio│17hs. En el barrio pasan cosas. Teatro / Narración

Espectáculo de narración oral destinado a los más pequeños. Compañía: Grupo Cuentos en boca.

Narradora: Soledad Rebelles.

Domingo 19│Julio│17hs. El viaje de Esculapio. Teatro / Títeres



El rey Clodomiro quiere que su princesita se case y que se haga cargo del reino, pero esto ya no es más así, ella le quiere explicar que es una princesa independiente, y que no necesita de nadie que tome sus decisiones. Pero el viejo Rey no escucha, entonces ella se escapa, pero es atrapada por la terrible bruja Maruja, quien quiere quedarse con el reino.

El viaje de Esculapio es una historia de antihéroes, de amistad y de valores, que nos muestra la importancia de levantarse ante cada caída. Y de seguir adelante para cumplir nuestros sueños.

Compañía: Teatro de Títeres La Valija.

Titiritero: Beto Melendi.

Viernes 24│Julio│17hs. Los vaivenes del Sr. Blo. Teatro / Payaso

Un payaso y un sube y baja, el equilibrio y su pérdida en busca de la felicidad.

El Sr Blo sabe cómo jugar en un sube y baja gigante, hoy se anima a invitarnos a compartir ese momento único, lo hace desde esta obra de teatro.

Un payaso en un sube y baja gigante, hace todo lo imaginable, con ese objeto y con su propio corazón que arriesga siempre al vaivén de la vida, nos invita a estar allí y dejar a nuestro propio corazón jugar por un rato, no se priven de esto.

En escena: Pablo Fernández.

Dirección: Maximiliano Bini.

Sábado 25│Julio│17hs. El desafío de Clara y Franco. Kamishibai / Teatro de cuentos.

El desafío de Clara y Franco muestra cómo una niña y un niño se enfrentan a sus miedos más profundos, siendo así una oportunidad para que las/os niñas/os se sientan identificadas/os con los personajes.



Kamishibai es un término oriental que significa “drama o teatro de papel”, una forma de la tradición japonesa de contar historias a través de relatos acompañados por imágenes en papel. Las funciones que realizo combinan este arte del Teatro de cuentos con narraciones orales con una dinámica de diálogos y silencios con el público, acompañado por música.

Narración oral: Ariel Francisco Sansolini.

Domingo 26│Julio│17hs. Cabeza de Aire. Teatro / Títeres corporales.

Un espectáculo para público general, donde se pudiera contar, sin palabras, experiencias oníricas de ilusiones, de magia, creando imágenes que se re signifiquen, con la idea de que hay vida dentro de la vida y que todo puede sorprendernos … que todo puede revelarse … De una bolsa, un avión. De una flor, un dragón. finos hilos de tanza cuando llueve. Rayos, pájaros y peces.

Compañía: Teatro de Ilusiones Animadas.

Intérprete : Sofía Piñero Gallo.

Los contenidos estarán disponibles en cada día y horario en la página oficial de Facebook del teatro. Hacer clic aquí