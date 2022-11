En una semana que concentra cuatro recitales “potentes” en el estadio mayor de Córdoba la lluvia, anunciada desde hace unos días y postergada, finalmente cayó como vendaval en la noche de este sábado acompañada de fuertes truenos y relámpagos.

Desde temprano los sitios de estacionamiento en zonas cercanas al estadio se fueron cubriendo y miles de fieles seguidores se aprestaban a vivir este encuentro esperado con el cantante, uno de los más convocantes de la escena nacional

Segun contó Gabriela, fan de la primera hora a Radio Universidad, el artista desplegó todo su encanto y repertorio y aún bajo los fuertes chaparrones siguieron coreando y cantando haciendo caso omiso a la lluvia que caía . Es más, hasta se animaron a un “pogo" propuesto por el cantante al que se sumaron todos los que pudieron chapotenado en el agua.

Más de dos horas de show, que comenzó a las 21 y minutos con la canción “Hasta aquí” y se extendió hasta que un rayo puso fin al espectáculo por razones de seguridad.

Emocionado al comprobar la constancia de un público que lo sigue a pesar de todo, en un momento expresó: “No tengo palabras. Son muchos años, Córdoba. Durante toda la tarde no me pude sacar de la cabeza mi primera actuación acá. Soñé y soñamos duramente mucho tiempo una noche como esta. Gracias de todo corazón. No tengo idea de cuánto va a durar el show, pero esta emoción no me la voy a quedar adentro. Vamos a cantar muchas canciones. Ojalá lleguen a emocionarse como yo. Un millón de gracias, Córdoba, los amo”.

Luego de interpretar los clásicos de su repertorio, sumados a las canciones de su nuevo trabajo, ya llegando al final de show, un tremendo trueno obligó a termninar el espectáculo con un público mojado y feliz. Según Gabriela, a quien agradecemos su relato, luego de ello vino el momento de la salida del estadio, caótico por la lluvia que caía y la ansiedad por llegar a los vehículos respectivos, pero muy dichosas de haber participado de un encuentro esperado y disfrutado de principio a fin…

Pintos, tenía progrado un show para esta noche de domingo en General Pico, La Pampa donde también se registó una lluvia intensa con más de 100 milímetros de agua caída en una hora, debido a éso, se decidió suspende el recital para una fecha próxima.

"Así como la lluvia estuvo en el concierto de anoche, en General Pico también estuvo y con mucha fuerza. Eso hizo que se mojen todos los equipos y el escenario y por lo tanto la producción decide suspender la jornada de mañana (por hoy domingo) por tanto el show no se hace, informó Abel en sus redes sociales.

“Cuando sepamos cuándo se reprograma se los hago saber de inmediato. Lo sentimos muchos por la ilusión que teníamos de reencontrarnos, pero apoyemos la decisión porque está tomada para cuidar el binestar y la seguridad de todos”, agregó.

(Fuente: propia, La Voz y Diario Textual.com.La Pampa)