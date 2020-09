Cumple 75 años: José Monserrate Feliciano García nació en Lares, Puerto Rico el 10 de septiembre de 1945), conocido como José Feliciano, es un cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés.

Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española, y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias.

Una versión potente de California somnolienta que volvimos a encontrar en la película "Había una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino...

Jose Feliciano - California Dreamin'

El 10 de Septiembre de 1911 nace Nelly Omar (Nilda Elvira Vattuone), en Güaminí, Provincia de Buenos Aires. Actriz, compositora y cantante de tango y folklore.

Obras: Amar y Callar (con José Canet) - Callecita mía (con José Canet) - Como el clavel y la rosa (con José Canet) - Cuando entramos a pensar (con José Canet) - La mosqueta (con Catulo Castillo) - Misterio y canción, etc. Falleció el 20 de diciembre de 2013.

NELLY OMAR - " Parece Mentira "

El 10 de Septiembre de 1963 nace “El Pampa” Cruz, en la localidad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Compositor, decidor y recitador de poemas gauchescos.

También anima espectáculos de jineteada.

Fue galardonado en el 2006 con el premio “Santos Vega de Plata”, al mejor “Autor” de música tradicional.

Obras: A la mujer del jinete - Amigazo - Consejos pa los galgueros - Cosas de jinetes – Cuando me muera – El Domingo de un jinete

Para mi Hijo | El Pampa Cruz

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP). El objetivo de esta jornada, que copatrocina la OMS, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. Se conmemora desde 2003.

Un buen mensaje brindado desde la Organización Mundial de la Salud

Prevención del suicidio: Día Mundial de la Salud Mental

El 10 de septiembre de 2006, se produjo uno de los escándalos más grandes del fútbol argentino: Gimnasia le ganaba 1-0 a Boca en el Estadio Único, cuando el árbitro Daniel Giménez suspendió el partido en el entretiempo porque el presidente del “Lobo”, Raúl Muñoz, lo “amenazó” en el vestuario.

Días más tarde se completó el segundo tiempo, y el Xeneize marcó 4 goles. Después se hizo pública la noticia de que los barrabravas de Gimnasia habían apretado a sus jugadores para que “vayan para atrás”, porque esto permitía que Estudiantes tenga chances de ser campeón, algo que finalmente ocurrió.

2006-09-10 - Gimnasia y Esgrima La Plata vs Boca Juniors

Cumple 40 años: Michael James Way nació en Belleville,​ Nueva Jersey el 10 de septiembre de 1980, más conocido como Mikey Way, es un músico y bajista estadounidense, conocido por ser integrante de la banda de rock My Chemical Romance desde su formación en 2001 hasta la actualidad. Actualmente también forma parte de la banda Electric Century. Coescribió Collapser junto a Shaun Simon, un cómic que salió a la venta el 17 de julio de 2019 bajo el sello Young Animal, de DC Comics.

My chemical romance - I don't love you(Sub Español + Lyrics)

Cumple 44 años: 10 de Septiembre de 1976 nace Paola Arias, en la localidad de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta. Cantante y compositora. Apodada “La gauchita”. Contemporánea de Soledad y Tamara Castro, por ejemplo, Arias tiene un estilo propio.

Comenzó a cantar folklore a los 11 años. Obras: Dama enamorada (con Cesar Hugo Casas) – Dejame partir (con Orlando Obejero) – Pura pasión (con Hugo Cesar Casas) – Rosario de La Frontera (con Jorge Mlikota).

PAOLA ARIAS | Campo afuera ✅ | folclore ✅ [2015]

Un día como hoy se festeja el Día del auxiliar de la educación. También el 10 de septiembre se celebra el Día del Terapista Ocupacional. Se instituyó este día a partir de la realización, en 1985, del 1er. Congreso Argentino de Terapia Ocupacional.

Que tengas un buen día.