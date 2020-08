El final será épico. Con dos capítulos, la séptima y última temporada de Agents of shields marcará el desenlace de una historia que mantuvo a una generación cautiva.

The end is at hand y What we are fighting for, son los nombres del fin después de siete años al aire. El trailer, que apela a todos los recursos de la memoria emotiva tiene su sinopsis: “Con la espalda contra la pared y Nathaniel y Sibyl cada vez más cerca de eliminar a S.H.I.E.L.D. de los libros de historia, los agentes deben confiar en sus fortalezas para ser más astutos y sobrevivir a los Chronicoms. Esta es su pelea más importante y necesitarán la ayuda de amigos y compañeros de equipo, pasados ​​y presentes, para sobrevivir”.