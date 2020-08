Una vez más Ariel Borda reúne a los coros que dirige para que cada coreuta desde su casa grabe la canción y luego, con gran trabajo de edición, resulte este canto colectivo emocionante.

Ariel Borda cuenta a Cba24n.com.ar...

La Dama de la Cañada es una canción que escribí en 2006 y no está incluida en ninguno de mis discos.

Le preguntamos sobre la dificultad de trabajar a distancia a lo que Ariel respondió..

Trabajar a distancia es todo un desafío, y más en una actividad como la de cantar en coros. Normalmente para nosotros cantar es reunirnos. Sentimos sin embargo que hay una razón que nos une más allá de la circunstancia que impone la pandemia. Al trabajar juntos en esto, sentimos que compartimos el camino. En los videos de coro virtual que hacemos se ve esa diversidad orientada hacia el mismo lugar. Cada uno tuvo que transcurrir la interpretación en solitario, pero estando de acuerdo. El resultado es para mí asombroso. Mi querida gente, que pone su confianza en mi dirección, transformados en solistas, explorando su crecimiento expresivo. Lo más difícil es enfrentar la adversidad y romper la inercia. Ya no podemos cantar reunidos, y no sabemos cuanto tiempo va a llevar que esto cambie. Pero no queremos dejar de cantar. Hay que imaginar y probar cosas nuevas, y equivocarse cuantas veces haga falta, pero no hay que dejar de intentar lo que querés.

Sobre cuándo supone que volverá la posibilidad de trabajar de manera presencial Ariel dice:

Ojalá que pronto vuelvan los abrazos y los ensayos y los escenarios. Depende en parte de cuanto nos cuidemos.

En este trabajo intervienen:

Coro de la Universidad Blas Pascal

Coral Interludio del CPC Argüello

Coro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC

Coro de María.

