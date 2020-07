El conductor salió esta tarde por teléfono en su programa radial en FM La Metro, desde el Sanatorio de la Trinidad donde se hizo el hisopado correspondiente luego de sufrir síntomas.

“Yo estoy bien, pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos –reveló Andy–. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”, así expresó en el programa que conduce habitualmente "Perros de la calle".

El conductor también manisfetó la voluntad de donar plasma en cuanto se recupere “Lo podemos ver (como algo) positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, destacó.

Luego de comentar la noticia por radio también lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Estoy bien y aislado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”, escribió en sus historias

De la última edición de PH, que salió al aire el sábado 11 pero se grabó el miércoles 8, participaron Christophe Krywonis, el jurado francés de Bake Off; la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex Gran Hermano Romina Malaspina. Andy presentó síntomas tres días después de haber estado con ellos. Y antes de comunicar públicamente que tenía coronavirus, se encargó de que sus cuatro invitados supieran de su diagnóstico: con algunos se comunicó personalmente; con otros, lo hizo la producción de su ciclo.

