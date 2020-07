Lali Espósito está en España por motivos laborales. Desde ahí la actriz y cantante, hizo un concierto vía streaming, a través de la aplicación: Be App Live. La artista hizo colapsar los servidores, ya que más de 400 mil fans ingresaron al mismo tiempo a la aplicación para poder escucharla, afortunadamente pronto solucionaron todo.

Cantó para 2.6 millones de personas. Lali Espósito logró romper el récord como la artista latina con más audiencia y likes en la historia de la aplicación. Luego de conocer esta noticia, la cantante le dedicó un mensaje a sus seguidores más fieles.

Lali dijo a sus seguidores: “Ustedes me muestran el camino. Me hacen sentir, no solo amada, sino segura. Estoy agradecida a mi equipo de trabajo y a los que confían en mí. En vísperas de un cuarto disco de estudio estoy llena de dudas e incertidumbres pero, paradójicamente, también de certezas. Quiero agradecerles con todo mi corazón el lugar que me dan en sus vidas. Gracias por acompañarme y amarme.

Previamente había confesado: “Toda mi vida trabajé duro para esto. Y aunque a veces la industria me quiere adoctrinar o llevar hacia otros lugares, confío siempre en que lo que sienta hacer es lo que vale”.