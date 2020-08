Animals te invita a ver los grandes éxitos de la famosa banda británica, con un espectáculo para disfrutar desde tu casa.

El grupo regresa a Quality Espacio para el show que se transmitirá el sábado 1 desde las 22.

Animals ha cautivado en varias oportunidades al público, reviviendo cuidadosamente los grandes éxitos que forman parte de la cultura musical mundial.

El encuentro online denominado Wish you were here 45 años, repasará la carrera musical de Pink Floyd. La organización anunció que se brindará una alternativa de gran producción y calidad, respetando las normas sanitarias vigentes.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con un valor general de $300 (+$30 de costo por servicio), y se pueden adquirir exclusivamente por medio de la web www.qualityespacio.com .

Es importante destacar que quienes adquirieron tickets para el espectáculo presencial de Animals en julio, deberán comunicarse por mail a info@qualityespacio.com .