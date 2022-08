Breaking Bad y su prolongación inevitable, Better Call Saul, han creado un imperio, un negocio gigantesco que crece y multiplica con cada nueva temporada. Ésta es una razón de peso -y de dólares- para pensar que la temporada número 6 de Better Call Saul no será la última. El universo de BB y de BCS puede expandirse ilimitadamente gracias al genio de sus guionistas y creadores, Vince Gilligan y Peter Gould.

La precuela de BB ha logrado un éxito inmediato y, gracias a los recursos con que cuentan sus productores, que vieron crecer presupuestos y capacidades desde que Netflix se asoció con ellos para comenzar la aventura solitaria de Jimmy McGill, Better Call Saul ha sido desde el inicio una serie donde las locaciones más increíbles y los detalles más imperceptibles estuvieron a disposición de los guionistas.

Desde este martes estará disponible el episodio 11, ya en el tramo final de la temporada. El capítulo promete: bajo el título de "Breaking Bad" regresan a la acción Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Es probable que sus andanzas ya míticas por la ciudad de Albuquerque sean retomadas desde el principio de esta relación explosiva: el joven ambicioso y el jefe de hogar destrozado por la angustia chocan con el abogado, ya de vuelta de todo, sin escrúpulos ni muchos miramientos, haciendo la ley al margen de la ley.

Se espera que en este nuevo capítulo de BCS se conozcan detalles del primer acercamiento entre el abogado, ya con su mote de Saul Goodman, y los particulares narcos.

Fue confirmado por los productores: los personajes interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul participarán físicamente de la precuela y no se descarta que vuelvan regularmente al ruedo en otros episodios o temporadas (siempre bajo la imaginación precisa de Gilligan y Gould).

"A great success"

El suceso es tal que las autoridades de Albuquerque han decidido homenajear el legado de la serie con bronces de sus dos principales personajes. La ciudad más grande de Nuevo México está agradecida con ser el escenario de las disputas narco más legendarias y absurdas: el impacto económico ligado al turismo y a rubros vinculados con el ocio ha beneficiado a toda la economía de la región.

Walter White y Jesse Pinkman en la ciudad de Albuquerque, ya convertidos en monumentos

La última participación de Pinkman y White había ocurrido en el no tan logrado film El Camino, donde se narraban las peripecias y desaventuras de Jesse luego del final de Breaking Bad.

Las estatuas fueron financiadas por Sony Pictures. Gilligan comentó en el acto inaugural: "Veo a dos de los mejores actores que nunca ha producido EE.UU. Los veo como dos figuras trágicas".

Como BB y BCS siempre en su revés muestran un humor ácido, al momento del descubrimiento de la estatua el propio Cranston quedó bajo la tela, y puede intuirse una intención por parte de Paul de tapar a su co-equiper.

¿Vendrán nuevas temporadas? Un personaje que reclama su propia serie es Gustavo Fring, el chileno fallido al que le cuesta mucho hablar el español; al margen de eso, el personaje de Fring es simplemente increíble.