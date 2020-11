Luego de un año de su debut con Médula Silvestre, llega Lucha o Fuga, el segundo LP de la compositora Carla Rivarola.

Florecido de la necesidad existencial de inventar algo para mirar hacia adelante durante la cuarentena COVID y con el reto de trabajar con nuevos límites en los recursos y la movilidad, el disco fue grabado completamente en modo bedroom. Las baterías en la habitación de Tatieri Neyra, con quien colabora desde Médula Silvestre, y todos los demás instrumentos y voces, por Carla en su propia habitación en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.



"Páneles de guitarras llenas de fuzz, sintetizadores de chicle, un bajo melódico, una batería dispuesta a dinamitar en cualquier momento y una voz trémula y tenebrosa; así se podría resumir el sonido del fantasticore" es la definición personal de Carla para su estilo musical.



"Lucha o Fuga camina hacia adelante como una locomotora de energía bailable a la vez que sus letras aterrizan sin anestesia alguna preguntas por las mujeres asesinadas, por los desaparecidos, y por el sentido de la vida en una distopía apocalíptica chilanga. Como en Médula Silvestre, la suma del mensaje es un llamado a la acción, a no rendirse jamás ante las circunstancias", expresa el comunicado de difusión.



"Existencialista y feminista, el Lucha o Fuga es una contraparte natural al arte de Andonella, quien estuvo a cargo de toda la gráfica para este álbum".



Lucha o Fuga se lanza junto al videoclip de Carrie, dirigido por Sofía Landgrave y realizado en conjunto con un equipo de mujeres. Esta fantasía coreográfica de 'coming of age' trata sobre las presiones de la feminidad tradicional, y el despertar del poder interior; un tributo al clásico de terror de Stephen King.

Carla Rivarola es una joven compositora, productora y multiinstrumentista de madre mexicana y padre argentino recientemente firmada con el sello Casete, cuyo catalogo incluye a Julieta Venegas y Bándalos Chinos, entre otros.

Rivarola expresa: "Escribo canciones desde los ocho años para sobrevivir en un mundo que no me hace sentido. Mis letras hablan de cosas psicoemocionales, de sanar de la violencia, de ser mejores personas, de cuestionar las estructuras. La guitarra es lo más cercano a mi que existe, es el eje de todo". Se declara abiertamente feminista, queer y bisexual.

Además, cuenta "Dejé la carrera de composición clásica donde adelanté dos años y tenía un futuro “prometedor” para dedicarme al rocanrol. No sabía cantar cuando empecé en 2014, me he formado en la universidad de Youtube, como performer sobre el escenario y como productora en el estudio. Siempre busco mi propia forma de hacer las cosas, mejorar y aprender sobre lo que desconozco". "Mi lucha es por la empatía, la autenticidad, la fuerza interior y el derecho a cambiar de perspectiva. Me bajé de los foros para tocar casi completamente sólo en shows DIY (y funcionó)".