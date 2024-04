El Espacio INCAA de Córdoba pondrá a consideración de los espectadores un material de singular valor fílmico e histórico como lo es “La vuelta de San Perón” un trabajo de recuperación del director Carlos Müller, con quien conversamos en Radio Universidad Nacional de Córdoba.

El material original es un cortometraje hallado por el coleccionista marplatense Albino González en la ciudad de Dean Funes en nuestra provincia y siguió un curioso derrotero que detalla Müller en la entrevista.

"La vuelta de San Perón es una película para peronistas, para no peronistas, en fin para todos porque en ella predomina lo familiar y lo evocativo; fue filmada en 1973, luego estuvo más de 40 años perdida, llega azarozamente a mi cineclub de las manos de un coleccionista que la compró en esa ciudad cordobesa, ésto es lo que da origen al documental que estamos presentando.

El original fue exhibido en un ciclo de Fernando Martín Peña en Canal 7, dedicado e mostrar cine argentino perdido y recuperado. A raíz de esta proyección lo ven familiares de la protagonista del filme y a partir de allí comienza a cobrar masividad.

¿Qué relata la película?

Carlos Müller: “Eran los convulsionados tiempos van desde marzo en 1973, hasta el regreso dePerón en junio de ese año. La televisión pública era dirigida por la izquierda peronista con Juan Carlos Gené y Emilio Alfaro a la cabeza quienes crearon un proyecto que, seguía el precepto de Fernando Birri de ”dar vuelta la cámara" para mostrar la vida de gente anónima sin visibilidad.

Este es un material reallizado por Héctor Aure y Walter Operto para participar de ese proyecto y muestra el caso es una madre de 37 años, con 17 hijos varios de los cuales se dedican a cirujear y ella entregada a su fantasía arraigada a su fuerte convicción peronista, narra cómo cree que va a cambiar la historia de su familia una vez que retorne Perón luego de 18 años de exilio en España. La película muestra su día a día, su cotidianeidad y la de sus hijos.

La mujer Norma Teresa Cuevas de Aresta estaba radicada en Guernica, provincia de Buenos Aires donde fue filmado el filme, en aquel momento ese sitio era un espacio prácticamente rural.

La película es para todos, más allá del título porque apela a algo muy fuerte: el poder evocador del cine. Este hallazgo hizo que los hijos de esta mujer, quien murió muy joven, puedan volver a verla ya que varios de ellos no la recordaban. Ese reencuentro con la voz y la imagen de su madre fue muy emocionante.

¿Cuál fue su tarea sobre la película documental original?

Müller: Tengo un cineclub autogestivo e independiente en Mar del Plata, que proyecta películas filmadas en 16 mm. Un amigo me acerca este filme y, al proyectarlo en un círculo cercano nos preguntamos cómo era posible que no se hubiera hecho nada con una tan movilizante, y así naturalmente se fue dando elaborar un documental con ese corto de base, que en el tumultuoso momento de su realización no se llegó a estrenar. Por esa época la derecha peronista toma la dirección de Canal 7, hecho que era habitual con los medios por aquellols años. La película se pierde y ahí hay un lapso en que no sabemos qué ocurre ni cómo va a parar a Dean Funes.

Este es un momento oportuno para exhibirlo y reflexionar sobre la historia y el hecho artístico…

Müller: Es más amplio todavía porque no hay en el estado una filmoteca nacional, han pasado los gobiernos y ninguno ha tomado en serio el tema de nuestra memoria audiovisual, conciencia que sí tienen Uruguay, España, Francia y otros países sobre la importancia de tener un archivo fílmico que es una manera de cuidar nuestra memoria como país y como pueblo.

Cuánto dura la película?

Müller: Dura 62 minutos y agrega: “Estas serán funciones excepcionales porque previo al documental se va a proyectar la película original filmada en 16 mm por lo tanto llevaré a Córdoba el proyector adecuado para tal fin.”

El dato: las funciones serán Jueves 18 y viernes 19 de abril a las 21 hs. en Cine Arte Córdoba, 27 de abril 275, con presencia del director dispuesto a dialogar con el público. Entrada general $ 400.

Algo más sobre Carlos Müller, su abuela y abuelo nacieron en Carrilobo y en Los Zorros respectivamente y otros integrantes residen actualmente en distintas localidades cercanas a Villa María por lo que siente un afecto especial por Córdoba ciudad y provincia.

En el aspecto profesional está trabajando en un “ensayo fílmico, un diario íntimo filmado prodía decirse” en torno a las casas típicas de Mar del Plata (ciudad donde reside), en relación con el paso del tiempo, está titulado “El Club de Nostálgicos” y cuenta: “terminamos de filmar con el camarógrafo y director de fotografía que justamente es de Villa María y estoy en la postproducción, además habitualmente doy clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la carrera de Comunicación Audovisual, a cargo de dos materias y me ocupo de mi cineclub, que es muy activo ya que tiene varias proyecciones semanales”.

