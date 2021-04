Chadwick Boseman, Sean Connery y Kelly Preston en el homenaje de los premios Oscars

En un particular año donde la muerte ha tenido un especial protagonismo, fueron homenajeados numerosos artistas y realizadores que fallecieron durante el 2020. En un momento de la ceremonia se presenta un video especial para conmemorar a los actores, directores, productores, y demás hacedores de la industria cinematográfica.



Entre la larga lista estaba el actor Chadwick Boseman, que murió de cáncer a los 43 años. El artista nunca dijo que padecía esta terrible enfermedad y su deceso fue una gran sorpresa que causó una profunda tristeza. Había una gran expectativa por Boseman, porque estaba nominado a Mejor Actor por su papel en "La madre del blues". Si ganaba el Oscar se iba a convertir en el tercer actor de la historia en recibir el galardón de forma póstuma. Finalmente, la distinción fue para Anthony Hopkins por su protagónico en el "El padre".



Angela Basset presentó el "In Memoriam" en el momento más emotivo de la edición 93. Con la música de "As" de Steve Wonder de fondo, en el video fueron apareciendo los rostros de Sean Connery, Olivia de Havilland, Christopher Plummer. También, se recordó a la querida Kelly Preston, la actriz era la esposa de John Travolta, y también murió a causa del cáncer. Además, se recordó a Dustin Diamond de "Salvados por la campana", Naya Rivera de "Glee" y Jessica Walter de "Arrested Development".



El sonidista argentino José Luis Díaz también fue recordado en el video. Es conocido por su trabajo en “Relatos salvajes” y “El secreto de sus ojos”. Tuvo más de 40 años de trayectoria como director de sonido de cine, televisión y publicidad. Trabajó en recordadas cintas como Esperando la carroza, La antena, El aura, Kamchatka, Historias mínimas, Plata quemada y Un lugar en el mundo.

Dentro del universo Harry Potter, el 2020 se llevó a Helen McCrory. El compositor Ennio Morricone y Jerry Stiller, el padre de Ben Stiller, también fueron homenajeados. También, se recordó al rapero DMX, recientemente fallecido.



Mirá el video con el "In Memoriam" completo: