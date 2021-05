Cine Arte Córdoba presenta doble programa con películas que merecen ser vistas en pantalla grande:

Con entradas de 200 pesos para abonados y 150 para jubilados y estudiantes estos son los títulos:

A las 17 y 21,30 hs.

"El agente topo" documental chileno dirigido por Maite Alberdi, nominado al Oscar, con: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca, Rubira Olivares

Sinopsis: Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita un topo creíble para infiltrarse en un hogar de jubilados. La cliente de Rómulo, una hija de una residente, sospecha que su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le contrata para descubrir qué es exactamente lo que está sucediendo en la residencia. Sergio, sin embargo, tiene 83 años y no es precisamente el agente 007, por lo que no le resulta nada fácil aprender a manejar la tecnología y la metodología de espionaje. Mientras trata de recolectar pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados y se da cuenta que la supuesta terrible verdad que buscaba no tiene absolutamente nada que ver con lo que tanto él como Rómulo después sospechado.

Y a las 19 hs. la multipremiada película dramática basada en un hecho histórico:

"Judas y el Mesías negro". Dirigida por Shasa King, año 2021.

Con: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, ambos en roles impresionantes, Jesse Plemons, Martin Sheen, Ashton Sanders, Lil Rel Howery, Algee Smith, Jermaine Fowler, Robert Longstreet, Terayle Hill, Dominique Fishback, Nick Fink, Darrell Britt-Gibson.

Sinopsis: Historia real que gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido "Panteras Negras", del líder y activista negro Fred Hampton.

