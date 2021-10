Coldplay continúa promocionando su nuevo disco Music of the Spheres. El fin de semana se presentaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y aprovecharon para invitar al escenario a Mel C, Sporty Spice. Como si fuera un acto de magia, juntos interpretaron la clásica balada de la banda de mujeres 2 Become 1 (Convertirse en uno). Esa canción es parte del disco debut de las Spice lanzado en 1996.

"Uno de nuestros sueños es poder tocar una canción con una Spice Girl. Esperamos este momento durante 24 años. No sé si es posible, pero si todos nos quedáramos callados y pensamos un deseo: ‘¿No sería increíble si una Spice Girl apareciera de la nada?" preguntó Chris Martin a la audiencia. Y allí fue cuando apareció Sporty Spice para cumplir la petición.

La artista fue ovacionada por el público. Además de su pasado como la Spice deportiva, Mel C ha participado en canciones de diferentes artistas como por ejemplo Bryan Adams.

Coldplay se encuentra en esta gira mundial que es "eco friendly" ya que gracias a diferentes tecnologías, han logrado reducir al 50% la emisión de CO2. Tras la salida del último disco, Coldplay había anunciado que no realizaría tours en vivo para colaborar a bajar la contaminación sonora y las emisiones de CO2 como parte de su compromiso con el ambiente. Esta nueva gira confirmó fechas en en Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. Comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre. Por ahora, Argentina no parece ser uno de los puntos claves.