El Festival Mionca se presenta del viernes 17 hasta el domingo 19 de enero, desde las 18. La cita es el tradicional Parque del Sierras Hotel de Alta Gracia. Una propuesta que año tras año se renueva y que brinda una experiencia distinta e innovadora.

En el encuentro se desarrolla un universo de posibilidades donde la gastronomía, música y entretenimiento son protagonistas.

Mionca ofrece los mejores food trucks, un escenario con la presencia de bandas en vivo, escenario “kids” dedicado a los niños con actividades y espectáculos, músicos y artistas recorriendo el predio, pintando en vivo.

El Festival Mionca es el encuentro de food trucks más importante del interior del país. Esta edición contará con la presencia de más de 30 food trucks con diversas opciones de comida, cervezas artesanales, postres, helados, cócteles, cafetería y mucho más para saborear.

Música

Entre las bandas que presentarán sus shows, estarán: Telescopios, Nauel, New Indians, Los Loopers, Famosela, Cesar Valdomir & The Barrelhouse Band, Marlene & The Rolling Band, Gypsy Diablo, Las Diferencias, Guada Casales, Tremendos Monos, Mixtura, Paracaídas, Capuchas de Hop, Anastasia, Mala Specto, He Visto a Lucy, Nome Tutee, Astronautas del Futuro, Polar, Nadia Popof b2b Ezequiel Esley y Alfonsina.

Mionca Kids

Un nuevo espacio para los más chicos, con un escenario especial en donde podrán encontrar shows de improvisación teatral orientada a niños y padres, una pantalla de realidad aumentada, shows de payasos y magos, y un espacio de “art truck” con talleres de dibujo a cargo de diferentes artistas.