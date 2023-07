Se termina julio y en el comienzo del nuevo mes del 2023, llegan numerosas actividades culturales para disfrutar.



La Agencia Córdoba Cultura brinda diversos eventos con artistas locales. Cada semana se presenta una nutrida programación que puede consultarse también en cultura.cba.gov.ar.



Entre los eventos culturales, se presenta el 16° aniversario del Paseo del Buen Pastor, en ese marco, el jueves 3 a las 18 se inaugura la muestra fotográfica No vale acostumbrarse. La selección de imágenes del artista Pablo Carrera tiene al espacio cultural como protagonista. Luego, el viernes 4 desde las 10, el artista y arquitecto Mauricio Rondot propone realizar una pintura al óleo en vivo, sobre esta arquitectura emblemática de la ciudad, en una obra de gran formato.



También, el viernes 4 a las 20, se podrá ver un concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la batuta de la directora invitada estadounidense Erin Bodnar, sube a escena junto a tres solistas en el Teatro del Libertador San Martín.



Por último, bajo la consigna, “recordar los 40 años de democracia”, continúa el XVI Festival Pensar con Humor. Los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 se podrá disfrutar de tres obras de gran calidad en el Teatro Real, de la mano de la compañía Ladronas de seda, Adrián Gómez y Dalia Gutman.



Agendá tus eventos favoritos:



Lunes 31



A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Flugt (de Jonás Poher Rasmussen, Dinamarca, 2021). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Se presenta el documental del director danés que batió records en los Oscar de 2022, al tener su película tres veces nominada: como Animación, Película Extranjera y Documental. Un refugiado afgano residente en Dinamarca acepta contar su historia personal de huida de su país, con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director decidió emplear un estilo de animación que no sólo protegía al protagonista, sino que potenciaba su historia. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Aspromonte, la tierra de los últimos (de Mimmo Calopresti, Italia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



A finales de los años 50 en Áfrico, un pequeño pueblo del valle Aspromonte, en la región italiana de Calabria, una mujer muere en el parto porque el médico no llega a tiempo. Ninguna carretera conecta Áfrico con otros pueblos. Como resultado de esta tragedia, todos los habitantes de Áfrico, incluyendo los niños, abandonan sus ocupaciones habituales y juntos se lanzarán a construir ellos mismos una carretera. Giulia, la nueva maestra de escuela, se verá obligada a luchar con el mafioso local, Don Totó, que está decidido a mantener al pueblo aislado, y por tanto, bajo su dominio absoluto. Repone martes 1 a las 21 y miércoles 2 a las 19. Entrada general $400, Estudiantes y Jubilados $200.



A las 21. Cine: Los inoportunos (de Ismael Zgaib, Argentina, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras renunciar a un trabajo que odia, José María consigue “LA CITA” con una ex-compañera de oficina. Los preparativos para el encuentro son interrumpidos por tres amigos que quieren festejar, un hermano estafador, una hermana con un affaire, una ex novia, una madre absorbente y el fantasma de su padre.

Repone martes 1 a las 19 y miércoles 2 a las 21. Entrada general $400, estudiantes y jubilados $200.



Martes 1



A las 19. Ciclo Palabras de Poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Un ciclo de encuentros donde participan poetas cordobeses. Este ciclo mensual de lectura de poesía de mayor permanencia de la literatura cordobesa, se ha desarrollado durante 15 años (2005-2020) en la Facultad de Lenguas de la UNC, y ahora llega a Biblioteca Córdoba, a cargo de Hernán Jaeggi. En esta oportunidad contará con la presencia de los poetas invitados: Estela Smania, César León Vargas y Fabio Cardarelli. Coordinan: Marcela Rosales y Leandro Manuel Calle. Entrada Libre y Gratuita.



A las 19. Cine: El hombre que vendió su piel (de Kaouther Ben Hania, Túnez, 2020). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Nominada a Mejor película internacional en los premios Oscar 2020. Sam Ali, un joven sensible e impulsivo de Siria, abandona su país poniendo rumbo hacia el Líbano huyendo de la guerra. Para poder viajar por Europa y vivir así con el amor de su vida, acepta tatuarse la espalda a manos de uno de los artistas contemporáneos más importantes que existen. Tras convertir su cuerpo en una prestigiosa obra de arte, Sam comprende poco a poco que su decisión implica todo lo contrario a lo que él deseaba en un principio: la libertad.



Repone el miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 a las 19. Entrada general $700.- Jubilados y estudiantes $600 disponible en boletería.



A las 20. Cine por la Diversidad: Mediterránea (de Jonas Carpignano, Italia, 2015). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Ayiva (Koudous Seihon) parte con su amigo Abas (Alassane Sy) de la capital de Burkina Faso, atravesando el desierto bajo temperaturas aterradoras y los ataques de saqueadores armados. Su idea es llegar a Libia y subirse en una lancha neumática destartalada rumbo a Italia. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine: Blondi (de Dolores Fonzi, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Blondi y Mirko, a simple vista, parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos… pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko. Repone el miércoles 2 a las 21, jueves 3 y viernes 4 a las 17, sábado 5 y domingo 6 a las 21. Entrada general $700.- Jubilados y estudiantes $600 disponible en boletería.



Miércoles 2



A las 15. Charla a pie de obra: Alejandro Bovo Theiler. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



Todos los miércoles del mes, hasta las 19 hs, el artista Alejandro Bovo Theiler brindará un espacio de encuentro, recorrido y charla sobre la palabra trabajada en su muestra INSIEME/ stellium y vecindades. Entrada libre y gratuita



A las 15. Taller: Collage o qué? Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Taller de collage dictado por los artistas Jimena Aldana y Manuel Pascual, a pie de la obra que se expone actualmente en la sala del Museo. La muestra “O NO” es una edición de revistas digitales y collage ubicada en las salas 7 y 8.



La entrada es libre y gratuita. Cupo limitado. Inscripciones en: https://forms.gle/B2t7sNpsxxaysLqX6



A las 21. Ciro y los persas: “Sueños, un viaje en el tiempo”. Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365



Ciro y los Persas presentan el álbum grabado junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Es el segundo disco de la trilogía que comenzó con Guerras (donde Ciro reversionó su historia con versiones acústicas), esta vez en formato sinfónico. Luego de cerrar 2021 agotando dos Luna Park y un Movistar Arena de Buenos Aires en una semana, Ciro anunció su gran regreso a los Estadios. Entradas agotadas.



Jueves 3



A las 10:30. Cumbre Internacional de Industrias Culturales. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Se llevan adelante talleres y conferencias con eje en la producción (audiovisual, musical, escénica, eventos, plásticas, visuales, etc.), el desarrollo económico, narrativas emergentes, cultura y coyuntura actual, nuevos públicos, perspectiva de género, nuevas tecnologías, distribución y exhibición, nuevas dinámicas de trabajo, nuevas experiencias de producción cultural,entre otros. Continúa el viernes 4 de 10 a 17 y sábado 5 de 10:30 a 15 hs.



Entrada gratuita, con previa inscripción AQUÍ.



A las 18. Inauguración de muestra: No vale acostumbrarse. Paseo del Buen Pastor - Fotogalería - Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del 16° aniversario del Paseo del Buen Pastor, se inaugura una muestra fotográfica donde la arquitectura del espacio es protagonista. Una cuidada selección de fotografías, que el artista Pablo Carrera ha tomado en los últimos seis años desde el balcón de su departamento situado frente al Paseo del Pastor. Sus obras se exhiben con una clara consigna: no vale acostumbrarse al paisaje. Los diferentes momentos captados por su retina se plasman en una gran variedad de imágenes que transmiten vivencias, colores y sensaciones. Las fotografías se podrán visitar hasta el 15 de octubre. Entrada libre y gratuita.



A las 18. Explorando Las rutas italianas con Lu Peirone. Museo Provincial de Ciencias Naturales - Av. Poeta Lugones 395



Recorrido por la exposición fotográfica “Rutas Italianas: montañas alpinismo y cambio climático” a través de la mirada de Luciana Peirone, bióloga, divulgadora y creadora de @‌camexplorativas. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre los Alpes y las montañas cordobesas? ¿Qué mensaje nos deja esta investigación con respecto al futuro del planeta? ¿Cómo afecta el cambio climático a las sierras de Córdoba? ¿Qué experiencias y valores identifican al mundo del montañismo en distintos lugares del mundo? Actividad libre y gratuita para público en general.



A las 19. Cine: Extrañeza (de Roberto Andó, Italia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Se presenta el estreno del film de Roberto Andó. Durante un viaje a Sicilia en 1920, Luigi Pirandello conoce a Onofrio Principato y Sebastiano Vella, dos actores que ensayan un nuevo espectáculo con los actores de su dramaturgia amateur. Este encuentro trae grandes sorpresas. Repone a las 21, viernes 4 a las 19 y sábado 5 a las 19 y 21. Entrada general $400, estudiantes y jubilados $200.



A las 21. Cine: Un atardecer en la Toscana (de Jacek Borcuch, Polonia, 2019). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



La ganadora del Premio Nobel, Maria Linde (Krystyna Janda), una mujer judeo-polaca de espíritu libre que vive junto a su familia en la Toscana, mantiene un affaire secreto con un joven egipcio dueño de un hotel de la playa cercana. Cuando un suceso atroz sacude los cimientos de la vida de ambos, Marie se propone resistir ante la histeria que se ha generado a su alrededor. Decidida a cambiar las cosas, y aprovechando que recibe un premio local, Marie pronuncia un discurso que crea un auténtico caos a nivel personal y social para el que no estaba preparada.



Repone el viernes 4 a las 21, sábado 5 y domingo 6 a las 19. Entrada general $700. Jubilados y estudiantes $600 disponible en boletería.



Viernes 4



A las 10. 16° Aniversario Paseo del Buen Pastor: Intervención artística. Paseo del Buen Pastor – Espacios verdes - Hipólito Yrigoyen 325



El artista y arquitecto Mauricio Rondot, realizará una pintura al óleo en vivo, en el marco de un nuevo aniversario de la institución. Con el objetivo de mostrar el proceso creativo del artista, la acción se realizará durante toda la jornada. En esta ocasión especial, la obra de arte sobre lienzo de gran formato, será alegórica a una de las arquitecturas más emblemáticas de la ciudad, como es el Paseo del Buen Pastor. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia con directora invitada. Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la batuta de la directora invitada estadounidense Erin Bodnar, sube a escena junto a solistas de la Universidad del Norte de Florida: la percusionista Andrea Venet, el trompetista Randall Tinnin y el trombonista Casey Maday. El programa anuncia “Vanity fair”, de Percy Fletcher; “The creation of faith”, de Jodie Blackshaw; “Fandango”, de Joseph Turrin; “Little mexican suite”, de Nubia Donjuan; “This prismasonic rock I stand”, estreno, de Andrea Venet; y “Lincolnshire posy”, de Percy Grainger. Entradas desde $500 pesos, en boletería del teatro.



A las 21. XVI Festival Pensar con Humor: Mama mía, un espectáculo de humor y cáncer. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



El cáncer de mama es un tema tabú para muchos. Mariana Cabrol lo atraviesa, lo desmitifica sin golpes bajos, con contundencia y con humor... sobre todo con humor. ¿Podemos reírnos de todo? sí, ella sí. La compañía Ladronas de Seda está conformado por actrices de Traslasierra y Córdoba capital: Mariana Cabrol comediante, standapera y onco - influencer; Julieta Daga actriz, directora y maestra de clown bufón y melodrama; Tamara Medina actriz y artista del detalle y Natalia Buyatti, actriz y dramaturga. Comediantes que se dedican a investigar en el humor desde una mirada innovadora, feminista y urticante.



Apta para mayores de 13 años. Entrada general $1.000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Viernes de música: Maryta Villalon presenta “Raíces”. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Maryta Villalón nació en Entre Ríos, y desde muy temprana edad se enamoró de la música de raíz folclórica. En 2008 presentó su primer CD "Tejiendo Sueños" junto a Sergio Luna en primera guitarra, Gerardo Gonela en guitarra rítmica y Ramiro Luna en bombo leguero. En 2020 cumplió uno de sus mayores sueños: cantar una zamba junto a Sergio Galleguillo en el escenario de Espacio Quality (Córdoba). En la oportunidad, con su dulce voz interpretará obras de nuestro cancionero popular: zambas, gatos, chacareras, chamamés y retumbos, acompañada de reconocidos músicos de la ciudad como Santiago Llanes, piano, Martín Braga, percusión, y César Degiovanni, guitarra y voz.



Entrada general $1.200 pesos, disponible en boletería del centro cultural.



Sábado 5



A las 17. Música en el Paseo: Encuentro de coros. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presenta el Coro de Cámara de la Municipalidad de Las Varillas, con la dirección de Ariel Ujaldón; el Coral AgrupARTE bajo la batuta de Silvia Herrero y El Tropel, coro del Colegio de Kinesiólogos de Córdoba, dirigido por Eva Luna. Durante los meses de Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza un fin de semana al mes en la Capilla.



Entrada libre y gratuita. Para participar deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com.



A las 21. XVI Festival Pensar con Humor: Pulentlix, humor fuera de serie. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Unipersonal en el que, a través de monólogos y personajes, Adrián Gómez toma como temática los nuevos modos y plataformas que tiene el entretenimiento, para reflexionar desde el humor sobre los cambios en la sociedad, en la música y en las relaciones. La obra es una excusa para dar rienda suelta a la risa, al humor y a la carcajada. Apta para todo público. Entrada general $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Nito Mestre sinfónico. Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365



Dado el éxito de la primera función, Nito vuelve a Córdoba con su show sinfónico. A lo largo de “50 años de vida-Sinfónico. Mi vida en canciones”, Nito Mestre recorre su historia musical a través de los éxitos que señalan su carrera artística.

Entradas desde $3.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21:30. Teatro independiente en el Real: “A puertas cerradas”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Se pone en escena la obra de Jean Paul-Sartre, dirigida por Omar Rezk. Garcín es un canalla, Inés es sádica, Estelle es absolutamente egoísta. Tres personajes recluidos en el infierno. Sin salida. Para siempre. En el infierno no hay fuego, ni tortura. El castigo es la imposibilidad de amarse. El castigo es la mirada del otro.



Apta para mayores de 16 años. Repone sábados 12,19 y 26 de agosto a las 21:30.

Entradas $2.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



Domingo 6



A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.



A las 15. Piano libre. Paseo del Buen Pastor – Espacios verdes- Hipólito Yrigoyen 325



Este ciclo de conciertos espontáneos tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Teatro independiente en el Real: “Tomátelo con sornaa!!”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66



Se pone en escena la obra de Silvana Fornero. María Luz Cortada de Gancho, La Licenciada, apática, estructurada, retrógrada y con pocas luces charla con sus “seguidoras” Castra Dora y Cándida Vaginal por videollamada, hasta que llega Marcellesa Frouncidou, la modelo que se muere ser Talle XS y se le está achicando todo… -incluso el cerebro- y ya todo se descalabra. Ellas ácidas y patéticas, se valen de las cosas que muchos pensamos, pero por educación no decimos, y nos cachetean un poco para hacernos ver que detrás de “lo correcto” hay mucho impresentable. Música y ritmo en escena.



Apta para todo público. Entradas $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20. XVI Festival Pensar con Humor: Tengo cosas para hacer. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Dalia Gutman presenta un show donde, a través de monólogos, canciones y videoclips, se ríe y padece el acelere en el que vivimos. Habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso con su madre y con su hija, de aquello que nos hace sufrir, y también de lo que le da alegría.



Apta para mayores de 13 años. Entradas desde $5.000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20. Orígenes del Flamenco. Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365



La compañía Vaya Alboroto presenta Felah Mengu, un espectáculo del característico género musical español, nacido en Andalucía, con 50 artistas en escena. La dirección le pertenece a Carlota Pizarro y Montse González Morales. Entradas desde $3.500 pesos, disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.