El dibujante y músico, creó “Animaciones Salvajes”, donde encontramos momentos delirantes de Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Jorge Drexler, Liliana Herrero, entre otros artistas.



Ameconi se encontraba un poco frustrado porque sus proyectos musicales se veían estancados por el contexto de pandemia. Entonces, se reencontró con una de sus virtudes: el dibujo. Así nació "Animaciones Salvajes", una serie animada que toca el corazón de los amantes de la música popular y conquista a grandes artistas como Fito Páez, Liliana Herrero y Jorge Drexler.

A través de Salva, una versión ilustrada y enmascarada de sí mismo, Martín dialoga con sus héroes y maestros en animaciones tan simples como cautivantes. Encontramos audios delirantes que Luis Alberto Spinetta le dejaba a Carlos “Machi” Rufino en su contestador, también habla sobre la historia de amor entre Fabiana Cantilo y Fito Páez, y una reflexión de Nina Simone sobre la libertad.



Fito Páez compartió en su Instagram un fragmento de la serie:

"Si bien soy músico, los dibujos son como una continuación. Cuando era chico dibujaba y parecía que me iba a dedicar a eso. Era una de mis pocas habilidades en la niñez. Lo que me gustaba justamente era hacer animaciones. Me compraba los cuadernos Gloria de hoja lisa y calcaba lo que estaba abajo y después pasaba rápido las hojas. A la vieja usanza. También hacía cómics y me gustaba mucho el cine. A los 6, 7 años, ya sabía quién era Steven Spielberg y sabía que hacía cosas que me gustaban. Mi familia por suerte siempre me fomentaba bastante. Yo decía que quería hacer películas o dibujitos", comparte en diálogo con TN Show.



En cuanto a la manera de seleccionar los audios, cuenta: "Hay muchos artistas que me gustan y no los incluyo en las animaciones porque no siento tan genuino mi diálogo interno con ellos. Aunque dicen cosas buenísimas, no me hablaron a lo largo de mi vida y entonces no me sale. Que me atraviesen me permite plasmar un contexto relacionado al artista. Si no tengo un lazo profundo, el escenario es medio berreta. Y no quiero hacer algo porque creo que va a pegar. Los que están son los que me han ayudado a vivir".



Martín Ameconi habla sobre la continuación de la serie, y adelanta cómo serán los próximos capitulos: "Estoy ya pensando el cierre de la temporada 2 para noviembre o diciembre. No tengo claro para cuándo. La idea es que ese cierre sea otro capítulo largo. Tengo algunas ideas que pueden terminar siendo muy modificadas, pero estoy pensando en algo bastante más onírico. Vamos a ver si me sale. Además tengo una listita de invitados e invitadas. Todavía está en pañales. Y después sí, la temporada 3 puede ser algo más seriado, pero no sé si me da la nafta... Me estoy preparando para hacerlo y quiero hacer un mini equipo para no encararlo solo".



