Geronimo Torres, conocido como Nhimo se suma a la nueva ola de jóvenes que interpretan Freestyle rap. Las canciones son de su autoría y está en pleno ascenso profesional. Algunos de sus temas son "Perdido en tu love", "Money", "Lies".



Nhimo es oriundo de Villa del Totoral y nos cuenta cómo fueron sus comienzos: "Desde los 14 años, organicé los primeros eventos en mi pueblo de batallas de Freestyle, convocando a varios referentes que ya tenían su trayectoria. Ahora con 18 años estoy más inclinado a la música "Trap, Reggaeton, HIP HOP". Continúa describiendo: "Mis gustos con el rap son desde muy chico gracias a mi padre que me regaló un disco de hip hop a los 5 años, recuerdo que dije que iba a ser rapero y actualmente intento cumplir ese sueño. Mi primer tema se llamaba "Baby" (grabado en 2017) del que aprendí mucho, recibí muchas críticas pero eso no impidió frenarme. En 2019 junto a unos amigos trabajamos componiendo y produciendo distintos géneros de la rama, en ese mismo año dimos dos shows..., los cuales me ayudaron y me motivaron mucho para seguir con esto que tanto amo".



El 14 de enero de 2021 publicó su tema "Cuanto más" y da canción "habla un poco de lo que soy, lo que fui y lo que quiero ser. El mismo cuenta actualmente con más de 2k de vistas en YouTube, con repercusión en radios de la zona, sonando también en Spotify y en todas las plataformas digitales, ahora estamos trabajando en una versión remixada del mismo que cuenta con artistas cordobeses, correntinos y de guatemala, con el objetivo de dar a conocer mi música y transmitir un mensaje a través de mi lápiz".



Mirá el videoclip de "Cuanto más" aquí: