Llega The Short Film Lab, el laboratorio virtual para la distribución de cortometrajes. Será online y gratuito.

Se lanza la convocatoria a su primera edición que se realizará en abril del 2021, estará abierta hasta el 30 de enero y está dirigido a productoras y productores independientes de habla hispana.



La inscripción a la convocatoria, el reglamento y más información están disponibles aquí.

y en sus redes de Instagram y Facebook.



The Short Film Lab articula un programa de capacitaciones abiertas al público y una serie de tutorías personalizadas para los proyectos seleccionados en convocatoria, dedicadas a la distribución de cortometrajes.



Quienes sean seleccionados recibirán una tutoría en distribución a cargo del Coordinador de Industria del área de Cortometrajes del Festival de Cannes (Cannes Court Métrage), Florian Fernandez.



The Short Film Lab abrió su convocatoria en busca de nuevos discursos, diversos y autorales, y recibirá cortometrajes en postproducción (o terminados, no estrenados) hablados en español y de una duración máxima de 15 minutos.



En alianza con la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos y la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, el comité de selección recibirá además una preselección de proyectos de parte de cada una de estas entidades.



La curaduría general pondrá en valor nuevos contenidos audiovisuales tal como la sociedad y el contexto actual demandan, con libertad artística y creativa, y una alta calidad técnica.



The Short Film Lab se propone promover la visibilidad de la gran cantidad de cortometrajes que se producen en los países de habla española para que lleven su identidad y las de sus comunidades a todo el mundo.



La Dirección de The Short Film Lab está a cargo de Maca Herrera Bravo y Facundo Lema, y cuenta con el apoyo de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU, UBA), el Encuentro de Cine Europeo en Argentina, FACIUNI, Instituto Francés. Embajada de Francia en Argentina, Instituto Mexicano de Cinematografía - IMCINE, la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos, y Talking Shorts, colaboradores oficiales en su primera edición.