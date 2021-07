Día Mundial del Rock. En 1985 se realizan conciertos simultáneos en el Estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (EEUU) para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, varios artistas, la mayoría británicos, habían publicado la canción "Do they know it 's Christmas?" con los mismos fines benéficos, al igual que lo hicieron músicos estadounidenses con la canción "We are the world".

Actuaron: David Bowie, Bob Dylan, Neil Young, Mick Jagger, Keith Richards, U2, The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Eric Clapton, Dire Straits, Madonna, Elton John.

El 13 de julio de 2014, la Selección Argentina perdió la final del Mundial de Brasil. En el Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella perdió 1 a 0 ante Alemania, con el gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario.

Fue en 2014 cuando un grupo de estudiantes españoles de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda “Maestro Navarro Lara”, instauraron el 13 de julio como el Día Internacional del Director de Orquesta.

El grupo de estudiantes pensó en esta fecha como un doble homenaje: primero a la actividad en la que se estaban preparando y después al director austriaco Carlos Kleiber, considerado por muchos como uno de los mejores del siglo XX y quien decidió vivir alejado de los reflectores.

Kleiber murió el 13 de julio de 2014 a los 74 años de edad y de su muerte pocos supieron, murió en un rincón de Eslovenia llamado Konjšica, y con él, afirman los conocedores, desapareció el último mito de la música clásica.

En 1973 la banda británica de rock Queen lanza en el Reino Unido su primer álbum de estudio, que lleva su nombre y contiene diez canciones. Queen alcanzó tal nivel de ventas que fue certificado como Disco de oro y Disco de platino.

El 13 de julio de 1954 murió a pintora mexicana Frida Kahlo, creadora de una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica, que derivó de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Nació el 6 de julio de 1907.

En 2015 el delantero Carlos Tévez vuelve a Boca Juniors transferido por el Juventus italiano, donde había sido el mejor jugador de la temporada 2013-2014 y ganado cuatro campeonatos. Una Bombonera repleta le dio la bienvenida boquense al futbolista, uno de los ídolos del club.

Día internacional de las Tejedoras (desde 2005)

Resumen de la Campaña Tejamos una Esperanza organizada por el Multimedio SRT, donde las tejedoras fueron las grandes protagonistas.

Día Nacional de las Telecomunicaciones (desde 1992), Día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

