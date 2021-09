El Cine Arte Córdoba atraviesa su peor momento. La pandemia por el coronavirus obligó a cerrar sus puertas. Luego la flexibilización posibilitó la reapertura y fue un alivio para la administración a cargo de Daniel Hidalgo. Pero el regreso con aforo no fue suficiente, y el público no asiste como antes.

En este contexto, se lanzó un comunicado desde el Facebook del Cine Arte Córdoba para anunciar que debe cerrar por el período de tres meses, hasta que mejoren las condiciones económicas y consiga algún tipo de ayuda que le permita reabrir el espacio.



Hidalgo pide a la comunidad en general hacer una trasferencia bancaria de cualquier monto, al CBU 1430001713008434450015 de Maximiliano Andrés Hidalgo Villa. Ese dinero luego podrá ser canjeado por entradas.



A continuación, el comunicado completo que difunde Daniel Hidalgo, describiendo la situación:



"¡¡ atención amigos....!!! atención...!!! después de cincuenta años de cine. treinta y ocho en ésta sala... que se encargó de proyectar buen cine desde los setenta para acá, dónde me jubile como operador de cine...y desde entonces vengo procurando que se mantenga vivo el cine arte...tuve cerrada la sala por los motivos conocidos un año y medio....hice de todo para mantenerla... vendí abonos anticipados, dvd y blue ray... pero desde la reapertura para acá bajó muchísimo la afluencia de público y me es imposible mantenerla así a pesar de todo el apoyo y la contemplación de la mutual de empleados del banco de Córdoba, estoy en tratativas por un par de convenios para asegurar la continuidad del cine arte Córdoba pero eso me va a demorar por lo menos tres meses. Lo cuál se me hace inviable de mantener... por lo tanto se me ocurrió algo por lo cual me dijeron " no se te cae la cara.". Y no... porque quiero salvar éste cine club que es el más antiguo y el único privado de cordoba....la idea es ésta....cada uno que quiera ayudar sólo haga una tranferencia del monto que quiera o pueda cien...doscientos ...me manda el nombre y ya tiene una ( o dos) entradas ya que podremos seguir proyectando.... sólo debería ( quien pueda o quiera.,) al cbu1430001713008434450015 de Maximiliano Andrés Hidalgo. Ojalá se pueda pasar éstos tres meses trabajando... sería un merito de uds y la mutual.....un abrazo".