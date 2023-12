“El oficio de ser humanos se perdió. Las máquinas fueron descartadas. El cine, un vago recuerdo”, es el texto que adelanta la nueva creación de la productora Ilusión Inteligencia Audiovisual y que obtuvo el primer lugar en una nueva edición del concurso 48 Hour Film Project en Punta del Este.



Además, fue reconocido como los premios a Mejor Dirección de Arte y Mejor Banda Sonora. El film “es”, dirigido por Diego Medina, resultó ganador de la competencia internacional donde se propone realizar un cortometraje en 48 horas.

Mirá el tráiler:



La ciudad uruguaya celebró por séptimo año una fiesta de ingenio y creatividad con la proyección de los cortos de una nueva edición de la competencia a contrarreloj 48 Hour Film Project Punta del Este y la posterior entrega de premios. 48 Hour Film Project, ritual para profesionales, estudiantes y aficionados del séptimo arte de 140 ciudades en los cinco continentes del mundo desde hace 22 años, cuenta desde 2016 con el festival de Punta del Con un total de más de 200 participantes, la ceremonia de entrega de premios fue conducida por el locutor y productor de radio Emanuel Urioste, y por la productora y una de los jueces de la competencia, Analía Pérez.



El jurado integrado por Analía Pérez, Pablo Casacuberta y Federico Moreira fue el encargado de elegir a los ganadores en las distintas categorías.

Éxito cordobés en el Festival de cortos en 48 horas

La productora cordobesa viajó por 17 horas para competir en Punta del Este, procurando llevar lo mínimo y necesario para enfrentar el desafío de pensar, producir y post producir un cortometraje en 48 horas. En diálogo con Cba24N, Diego G. Medina detalla cómo fue atravesar esta experiencia del certamen del 48HFP en otro país: “Se vivió con mucha adrenalina, fue una experiencia única. El equipo estaba dispuesto a trabajar con creatividad ante cualquier consigna que nos tocara. Sabíamos que lograr una producción en un lugar que desconocíamos sería complejo.. llegamos una hora y media antes de que comenzara el concurso, y a partir de ahí comenzó la tremenda aventura de hacer un corto en 48 horas.



-¿Cómo fue el proceso de realización de “es”, en cuanto a la historia, la estética y la preparación actoral de los intérpretes?



Apenas se dieron a conocer las consignas, comencé con la construcción de la estructura. Nos tocó incorporar el género de “ciencia ficción”.. fue el punto de partida inicial para ir modelando el relato.



En paralelo, se trabajaban los aspectos estéticos, imagen y sonido. En un proceso veloz de 3 horas, ya existía la estructura primaria de "es"... expliqué al equipo cuál sería la búsqueda de nuestro relato… Todos trabajamos constantemente para ir dando forma a cada una de las tomas. Como director tuve la motivación de aprovechar al máximo nuestro desconocimiento del lugar, entendía que para los habitantes de Punta del Este, muchos espacios son un lugar cotidiano. Me entusiasmó dar otro enfoque a ese lugar tan transitado y reconocido.



Procurando resignificar el espacio y atravesar al espectador en una experiencia audiovisual. Este concepto estuvo presente en cada una de las tomas del cortometraje.

Retratar la atmósfera de un mundo distópico

El director participa en este certamen desde hace varios años en Córdoba. Obtuvo numerosos premios en primer y segundo lugar en el 48HFP Córdoba. Algunas de sus producciones ganadoras fueron “Concéntrico” (2016) y “Nuestro”(2022).

Diego Medina tiene una particular visión creativa para la realización cinematográfica que atrapa y entusiasma en Festivales de cine internacionales. Llegó al Festival de Cine de Cannes en dos oportunidades con sus anteriores producciones.



Sobre la estética que exhibe “es”, el realizador expresa: “Creamos un mundo distópico, en este caso, minimalista. Buscamos una puesta en escena que, por momentos, no estuviera tan cargada de elementos, tanto en la imagen como en el sonido. Como hilo conductor, utilizamos la música del violinista, Juan Pablo Fabre. Hicimos que esta trabajara, por momentos, en una capa invisible para luego enfatizar las actuaciones de Fabiana Schlemmer y Regina Helena Tesoro, una niña de 3 años de puro talento”.



En cuanto a la preparación actoral de las intérpretes, el director describe: “Con ambas actrices, utilicé técnicas distintas. Con Regina, el enfoque se basó en el juego como camino y búsqueda… generar una conexión en la comunicación entre ambas actrices. Con Fabiana, trabajamos en ensayos generales hasta encontrar la clave del personaje. Se buscó la sutileza en las acciones, para finalmente llegar a la escena principal del film donde el personaje debe explotar recursos completamente opuestos a los que venimos percibiendo en el corto. Esto logró un contrapunto que nos llevará a la reflexión, pero principalmente a vivir una experiencia junto al personaje”.

-¿Cuál fue la devolución de los jurados del 48HFP Punta del Este, para que “Es” resulte ganador?



Al jurado les llamó la atención el uso de las locaciones, la estructura del relato, el arte, el sonido y las actuaciones. Consideraron que el cortometraje fue el más completo de la séptima edición del festival, viendo en "es" altas posibilidades de competir frente a los equipos ganadores de las 140 ciudades de todo el mundo. La producción cordobesa obtuvo el derecho a participar en el prestigioso festival Filmapalooza, que se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, en marzo de 2024. "Es" competirá por una de las doce plazas para ser proyectado en el Festival Internacional de Cannes, en su sección Short Film Corner.

El momento mágico de la proyección



Diego Medina comparte el proceso creativo para la realización cinematográfica: "Siempre procuro que el proceso creativo vaya mutando acorde a las necesidades del proyecto y busco motivaciones genuinas que estén presentes. Hasta no tener todo el proyecto montado en mi mente, no avanzo. Considero que es un lienzo bastante rápido para hacer pruebas y modificarlas rápidamente, al menos hasta obtener una estructura inicial. Detecto que visualizar una toma, escena o película en nuestra mente es más cercano que plasmar algo en papel. En nuestro pensamiento, incluimos detalles sonoros, planos y aspectos que a veces no se llegan a escribir en un guion. No reniego del guion escrito; sirve mucho para organizar diversas áreas, pero me gusta desarrollar el pensamiento.



Hablar con los artistas y técnicos, ver fotos, pinturas, ensayar o escuchar los aportes de cada miembro del equipo son momentos cruciales en el proceso y nacimiento de la película... En el rodaje, disfruto mucho de cómo la película va tomando forma … Si aparecen errores, los abrazo. Lejos de ser un problema, aprovecho al máximo su potencial para incorporarlos al relato.

En la postproducción, sigo puliendo y descubriendo nuevos resultados. Disfruto mucho analizando cómo va funcionando todo (o no) y evaluando si es el camino que necesita el proyecto. Finalmente, llego al momento mágico en el que la película o cortometraje pasa a ser del espectador. Allí, disfruto muchísimo y aprovecho para despojarme de los residuos que puedan haber quedado del proyecto y pasar a uno nuevo.

"es" pasó por todo este recorrido creativo. Estoy completamente emocionado con el resultado y orgulloso de ver cómo todo el equipo está feliz después de una intensa y productiva realización.



Nuevos relatos y nuevas formas de producir un cine que sigue evolucionando

Medina nos brinda un análisis de la situación del cine independiente en Córdoba y Argentina: “Considero que el cine nacional independiente está en una curva creciente, con mucha intención de parte de los realizadores de contar sus relatos, y se están llevando a cabo. De a poco hay muchas productoras independientes con ganas de filmar, ya sea con ayuda del Estado, de cualquier organización o privada. Hay intención de filmar y concretar un proyecto. Cuesta muchísimo, pero está en constante crecimiento. Hay realizadores que están buscando la idea de relatos originales, lo cual veía bastante estancado y me pone feliz. Hay una nueva generación buscando nuevas ideas para ofrecer al espectador, es un crecimiento muy interesante en el escenario audiovisual de Córdoba y en general del país”.



Sobre las nuevas posibilidades que brindan las plataformas streaming para la realización cinematográfica, el director comparte: “Me encanta, me siento super cómodo, es un momento nuevo para el cine, que está en constante exploración el mundo de las plataformas. Creo que las plataformas buscan mostrar una fórmula en el modo de producir… están aprendiendo un montón, tanto los realizadores como las producciones en streaming".



"Considero que están en crecimiento y en un periodo de adaptaciones. Me parece muy importante detectarlo, como realizador me genera una motivación para sentirme libre para narrar. Ahora me encuentro en una situación de poder generar contenidos, hay muchas oportunidades, por lo que estoy tratando de orientar los futuros trabajos hacia ese camino. Considero que el cine está en constante evolución desde que nació y sigo manteniendo la misma perspectiva”, finaliza Diego G. Medina.