"A pesar de las adversidades, nos llena de orgullo anunciar el segundo Cosquín Rock post pandemia, esta vez en Fuengirola, España", lanza el comunicado de difusión de Rola Agencia, y agrega "Esta es una reafirmación del peso de la marca Cosquín Rock no solo en Latinoamérica, sino también en el viejo continente".



El encuentro festivalero más grande de Latinoamérica, tendrá una edición en España, el 17 y 18 de septiembre.



Tendrá una grilla de lujo, con un aforo acorde a los protocolos y enfrentando el condicionante de no poder contar con mas artistas argentinos. Estará Leiva con su único concierto en Andalucía y desde Argentina estarán: Ciro y los persas. También actúan: Los Zigarros, Aurora and the betrayers, Robe y Ciclonautas.



"Los cuidados sanitarios seguirán vigentes, pero dada la situación en España, gran parte del público podrá optar por permanecer de pie, las gradas también estarán habilitadas para aquellos que prefieran ver el show sentado, en ambos sectores estarán presentes todas las medidas de seguridad e higiene, uso de barbijo y distancia social", informa el comunicado.



Tickets aquí.