Jamie Spears finalmente aceptó dejar la tutela legal de su hija Britney Spears, poniendo fin a una larga batalla legal con la estrella pop.



Mathew Rosengart, el abogado de Britney, dijo en un comunicado: "Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto".

Spears, que ha controlado los asuntos de su hija desde que ella sufriera un problema de salud en 2008, acordó dar un paso al costado en un documento judicial presentado este jueves.

Britney Spears, de 39 años, llevaba meses intentando que su padre deje de tener nada que ver con sus asuntos. Su petición iba a ser escuchada en un tribunal de Los Angeles a final de septiembre. Rosengart calificó la decisión como "una gran victoria para Britney Spears y otro paso para hacer justicia".



En el documento judicial presentado por el abogado de Jamie Spears se asegura que aunque no hay motivos para retirar la tutela, el padre de Britney "no cree que una batalla pública por la tutela sirva a los intereses de su hija". "El señor Spears quiere trabajar con el tribunal y con el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada hacia un nuevo tutor", agrega el documento legal.

El documento no dice cuándo Jamie Spears dejará la tutela y el manejo de las propiedades de su hija, valoradas en US$60 millones, y asegura que no hay motivos para retirarla inmediatamente. Además, agrega: "Aunque el señor Spears es el incesante objetivo de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija sobre su papel como tutor sea lo mejor para los intereses" de su hija.

Britney Spears, de 39 años, sigue bajo la tutela de un tutor personal, Jodi Montgomery, que se encarga de manejar su asuntos personales y médicos. Nunca se ha revelado qué problema mental tiene la cantante que le impide hacerse cargo de sus propios asuntos.



(Fuente www.bbc.com)