El Filba celebra diez años con una edición virtual en La Pampa y un libro de relatos sobre su primer década. En el libro se reúnen los textos -dos por festival- que más repercusión tuvieron a lo largo de estos años, en carácter de anticipo y que el público va a poder descargar gratuitamente a partir del 16 de junio. También habrá charlas y talleres.



El 10º Festival Nacional de Literatura se realizará de manera virtual en la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, del 16 al 19 de junio. La apertura contará con María Teresa Andruetto y en el cierre habrá lectura de cuentos de terror a cargo de Mariana Enriquez.



La impronta de este festival viene no solo acompañado por el clima de pandemia que hará que la mayoría de las actividades lleguen a través de Youtube, sino también por los diez años de Filba que a lo largo de esta década contó "con la participación de 352 escritores y 34.500 personas en más de 400 actividades", señaló Amalia Sanz, directora de la Fundación Filba.



Como en aquellos inicios, el festival buscará "habitar un mapa literario del país, pensar los diferentes universos posibles y visibilizar a los narradores extraordinarios que a veces no atraviesan las fronteras de sus propias regiones", en base a "una idea federal para escritores y editores", destacó Sanz quien recordó que en esta edición, al igual que el año pasado, tendrá lugar el Filbita, dedicado a infancias.



Para el libro, los textos seleccionados fueron escritos por Selva Almada, Oliverio Coelho, Fernanda García Lao, Pedro Mairal, Camila Sosa Villada, Juan José Becerra, María Moreno, Hebe Uhart, entre otros, precisó Sanz, durante una conferencia de prensa virtual de la que participaron el secretario de Cultura de Santa Rosa, Pablo Ferrero, y la secretaria de Educación, Natalia Lara.



En esta edición, el encuentro evocará a los pueblos originarios, a través de algunos autores a los que se convocó para que establezcan una relación con el territorio pampeano, "territorio ranquel y de la llamada Conquista del Desierto", recordó Rodríguez Lacrouts, quien destacó la figura del historiador José Depetris que en sus libros "Gente de la tierra" y "Rostros" rescató censos de indígenas que sobrevivieron a la conquista, y a través de los cuales les dio nombre y rostro.



Festejar la literatura de algunos autores también está previsto en esta oportunidad, en la que a modo de homenaje se revisitará la obra de Juan Carlos Bustriazo Ortiz y Olga Orozco, con la lectura de su poesía por los escritores Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio y Santiago Llach.



También habrá un homenaje a Rosario Bléfari, compositora y escritora, santarroceña por adopción, quien antes de morir, en julio del año pasado, escribió una serie de artículos, a modo de entradas de diario, que serán rescatados a través de la lectura que se va a ir presentando durante la presente edición.



El Filba presentará como todos los años, talleres gratuitos con cupos reducidos, con Daniel Guebel dará uno de narrativa, Angeles Alemandi, dará uno de no ficción a partir de la propia biografía, y Matías Moscardi, uno de poesía, y las inscripciones ya se encuentran abiertas en filba.org.ar.



"Voy con audio" es otra de las iniciativas con inscripción previa, que consiste en la grabación de un relato del libro del Filba nacional, grabado por propios autores, como una especie de cuento antes de dormir que se podrá escuchar por WhatsApp, y para la que también hay que inscribirse.



"Cata de libros" será otra de las actividades, que consiste en recomendación de lecturas, una de las cuales estará a cargo de Dolores Reyes y otra, de Matías Moscardi.



Encuentro Filbita



En esta nueva edición del Filbita, habrá todos los días a las 17 talleres de collage, escritura creativa, e historieta para niñas y niños, con inscripción previa, a cargo de Luciano Saracino y Mario Méndez.



A cargo de una de estas actividades estará la profesora Amparo Fernández, que propondrá la relectura del poemario de Olga Orozco dando la posibilidad de imaginar una conversación con la autora contándole cómo es el entorno, en tiempos de pandemia.



Otro taller, pero para adultos, estará a cargo de Graciela Bialet de Córdoba, quien propondrá pensar la infancia como territorio de lectura y experiencia.



Mientras que "Catálogo en juego" es otra de las iniciativas online, en la que editoras y editores contarán alrededor de una mesa redonda sus catálogos a través de una propuesta lúdica.



Entre los autores pampeanos que participarán en el Filba se encuentran Sergio Di Mateo, José Depetris, el editor Matías Sapegno, y representantes de la editorial cooperativa Siete Sellos, de la Universidad Nacional de La Pampa y Voces.



