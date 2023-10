En la mañana de este martes, la música argentina perdió a uno de sus exponentes más destacados del heavy metal.

Ricardo Iorio murió de causa natural y repentinamente en su casa de zona rural de Coronel Suárez.



Por su parte, el músico Juanchi Baleirón líder de Los Pericos, publicó en su cuenta oficial de X una nota de despedida: “El último mensaje que me dejó Ricardo anoche, lunes 23 de octubre 23:25 hs. Así lo voy a recordar”.

El video adquiere un sentido muy especial en este momento en que se lamenta la pérdida del artista del rock pesado nacional. Iorio formó bandas como V8, Hermética y Almafuerte.

En el video que publica Juanchi Baleirón, el músico fallecido expresa: “Gracias por acordarte de mí, Juanchi hermoso, me hiciste reír mucho. Buena zapiola. Me hiciste reír mucho, ya lo imprimo. Te mando un saludo y no olvides de llamar, porque muchos no quieren llamar porque dicen ‘para no molestar’”.



También, agrega “Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Buena salud para vos y para todos los tuyos”.



Este martes, su abogado Juan Ignacio Vitalini dio a conocer la triste noticia, sobre la sorpresiva muerte de Ricardo Iorio a los 61 años.



VER: Fallece Ricardo Iorio, fundador de V8, Hermética y Almafuerte a los 61 años

VER: Ricardo Iorio, toro y pampa