Nueva York fue sede de la 51º edición de los premios a lo mejor de la televisión mundial organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Entre las 56 nominaciones participaban producciones argentinas. Estaban nominados series como “El encargado”, “Iosi, el espía arrepentido” y “Tierra incógnita”. También, actores como Guillermo Francella y Gustavo Bazzani,

La telenovela turca "Yargi", la miniserie alemana "La Emperatriz", el drama mexicano "La Caída" y el actor Martin Freeman fueron algunos de los ganadores de la 51ª edición anual de los Premios Emmy Internacionales que se celebró este lunes en el Hilton Midtown de Nueva York.

Ninguna de las tres producciones nacionales que estaban nominadas a los premios organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión se llevaron el premio, informaron los medios internacionales.

Una de ellas fue "El Encargado", tira de Star+ creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat que estrenó su primera temporada de 11 episodios el año pasado. Estaba ternada como mejor serie de comedia y su protagonista, Guillermo Francella, viajó a Nueva York para presenciar la ceremonia.

"Estoy con ganas de que ocurra, en el cine son los Oscar, en el teatro los Tony, en la música los Grammy y en la televisión los Emmy. Es muy fuerte, así que estoy ilusionado de ver qué puede pasar", había dicho a Télam el reconocido actor sobre la candidatura de esta comedia dramática, cuya segunda temporada se estrenará en la plataforma el próximo 29 de noviembre.



Finalmente, la terna tuvo dos ganadores: la producción británica "Derry Girls" y la india "Vir Das: Landing".



Por su parte, “Iosi, el espía arrepentido” de Daniel Burman, que el año pasado estrenó Amazon Prime Video y estaba nominada como mejor serie de drama, perdió contra la alemana "The Empress"; en tanto Gustavo Bazzani, uno de los protagonistas junto a Natalia Oreiro, Carla Quevedo y Alejandro Awada, estaba ternado como mejor actor. El galardón fue para Martin Freeman por "The Responder" (Reino Unido).

La última ficción argentina que se quedó sin premio fue "Tierra Incógnita", una serie de Disney+ creada por Tomás Wortley que había sido ternada como mejor serie infantil con acción real, rubro que se quedó la australiana "Heartbreak High".



En total, los Emmy Internacionales reconocieron programas de todos los continentes, con fuertes proyecciones del Reino Unido y Australia. Brasil obtuvo el triunfo en series sin guión por su serie de competencia de aventuras "A Ponte" (El Puente). "Vir Das: Landing", una comedia de Netflix de la India, empató con "Derry Girls" del Reino Unido en la categoría de serie de comedia.



También se entregaron galardones especiales al creador y productor ejecutivo de "Succession", Jesse Armstrong, quien recibió el premio Founders Emmy, y a Ektaa R. Kapoor, cofundador de Balaji Telefilms, quien se llevó a casa el Directorate. Armstrong fue homenajeado por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max, mientras que Deepak Chopra hizo los honores para Kapoor.





Mirá todos los ganadores de los Premios Emmy Internacional 2023:

Mejor actor: Martin Freeman ("The Responder", Reino Unido)

Mejor actriz: Karla Souza ("La Caída", México)

Película para televisión o miniserie: "La Caída" (México)

Programa de Arte: "Buffy Sainte-Marie" (Canadá)

Mejor Documental: "Mariupol: The People's Story" (Reino Unido)

Mejor Documental Deportivo: "Harley & Katya" (Australia)

Mejor serie de Comedia: "Derry Girls" (Reino Unido); y "Vir Das: Landing" (India)

Mejor serie de Drama: "The Empress" (Alemania)

Mejor Reality show: "A Ponte - The Bridge Brasil" (Brasil)

Mejor telenovela: "Yargui" (Turquía)

Mejor Formato corto: "Des Gens Bien Ordinaires" (Francia)

Mejor Animación infantil: "The Smeds and The Smoos" (Reino Unido)

Mejor serie infantil factual: "Built to Survive" (Australia)

Mejor serie infantil con acción real: "Heartbreak High" (Australia)

(Fuente Télam)