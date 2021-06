Enrico Barbizi presenta "You Are Taking so Long", una canción que compuso en plena pandemia. El artista se propuso hacer un tema con algunas limitaciones: "Que sea simple, con 3 acordes, que pueda bailarse y que sea en inglés! Una novedad!", expresa.



La canción cuenta con voces y coros de la actriz Yesica Glikman, desde Miami. Seba Bergallo en bajo y producción, Juan Belén en guitarras y producción y Martin Bergallo en mastering.



Escuchá "You Are Taking so Long" aquí.



Por otro lado, ya está disponible en Spotify, el tercer disco de Barbizi, llamada "Vaiven" (2010).



Puedes escucharlo aquí.