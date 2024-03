El autor de hits internacionales falleció en su casa mientras dormía. Eric Carmen comenzó su carrera musical en los años 70 y sus canciones tuvieron gran influencia en el rock y el pop.

"Con tremenda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana", dijo Amy Carmen la viuda del músico, en el sitio web del artista estadounidense.

A Eric le producía "gran alegría" saber que, durante décadas, "su música tocó a muchos y será su legado duradero", difundió Amy en su mensaje. Además, pidió que sus seguidores "respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida".

La causa de muerte del artista estadounidense no fue especificada.

Escucha su icónica canción 'All by Myself':

Eric Carmen interpreta “Hungry Eyes” en el video oficial de la canción:

Mirá a Céline Dion interpretando en un concierto en vivo la canción “All By Myself”:

Eric Carmen fue un músico, cantante y compositor estadounidense nacido el 11 de agosto de 1949 en Cleveland, Ohio. Era reconocido principalmente por su carrera en solitario y por su trabajo como miembro de la banda Raspberries.

Carmen mostró un talento musical temprano y comenzó a tocar el piano desde muy chico. En su adolescencia, formó parte de varias bandas locales en Cleveland, donde desarrolló su habilidad para componer y tocar música pop y rock.

En 1970, Carmen co-fundó la banda Raspberries, que rápidamente ganó reconocimiento por su estilo de power pop y sus melodías pegajosas. La banda alcanzó la fama con canciones como "Go All the Way" y "Overnight Sensation (Hit Record)". Aunque Raspberries tuvo éxito, se disolvió en 1975 después de lanzar cuatro álbumes de estudio. La banda volvió a reunirse en 2004. Un show de la gira que realizaron fue grabado y lanzado como álbum en 2017, "Raspberries Pop Art Live".

Después de la separación de Raspberries, Eric Carmen inició su carrera en solitario con un éxito instantáneo.



En 1975, lanzó su álbum debut homónimo, que incluía la canción "All by Myself", una balada poderosa que se convirtió en un éxito internacional y se ha convertido en un clásico de la música pop. La canción alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 y solidificó la posición de Carmen como un talentoso cantautor.

A lo largo de su carrera en solitario, Eric Carmen continuó lanzando álbumes y sencillos exitosos, incluyendo éxitos como "Never Gonna Fall in Love Again" y "Hungry Eyes", esta última incluida en la banda sonora de la película "Dirty Dancing". Su habilidad para escribir canciones melódicas y emotivas le valió el reconocimiento como uno de los grandes compositores de su generación.

A lo largo de las décadas, Carmen siguió actuando y componiendo música, ganándose un lugar destacado en la escena musical estadounidense.



Su legado perdurará a través de sus exitosas grabaciones y su influencia en la música pop y rock. Aunque su popularidad pudo haber disminuido con el tiempo, su impacto en la industria musical es innegable, y canciones como "All by Myself" serán veneradas por generaciones de oyentes para siempre.