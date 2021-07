“Mafiosa” es una canción en la Nathy Peluso ha logrado la fusión entre tradición y modernidad. Este lanzamiento está acompañado por un videoclip que se encuentra disponible en el canal de Youtube de la artista.



La cantautora fusiona los géneros hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing dentro de su música.​​ El videoclip de ‘Mafiosa’ es una obra realizada por The Movement, que ya colaboró estrechamente con Nathy Peluso en ‘Calambre’, y la propia artista, que se ha encargado de la dirección creativa del video.



Nathy anunció en sus redes "Mafiosa ya salió link in bio la salsa está en la calle pa picantear como se debe, q se escuche como rompemos los platos ”.

Por otro lado, Nathy Peluso acaba de ser nombrada artista RADAR en Estados Unidos, el programa global de Spotify para artistas emergentes que ha conseguido hacer crecer a más de 175 creadores de todo el mundo. Este nombramiento vaticina la larga proyección de la carrera de la artista.



"Es un honor para mí ser una artista RADAR US, que nuevas audiencias puedan descubrir mi música y que pueda llegar a más gente de diferentes países y culturas", declara Nathy Peluso en For The Record, el blog oficial de Spotify. "Spotify es la plataforma que uso para descubrir nueva música y para compartir la mía. Estoy constantemente investigando, haciendo playlists, compartiendo canciones y analizando mis datos para entender mejor a mi público".

También describe: "Cada canción que compongo tiene una personalidad que me lleva a habitar diferentes personajes, a través del sonido, el movimiento, la estética, los gestos. Construyo un mundo imaginario alrededor de cada canción al que pertenece un personaje". "Personificarse es muy divertido para mí desde que soy una niña. Creo que refuerza mi música y la hace diferente", comparte la artista en un comunicado de difusión de Spotify.

A las nuevas generaciones de artistas, Nathy Peluso les recomienda "mantenerse fieles a la música que sienten y les apasiona, darse libertad para crear. Trabajar mucho (mucho), no dejarse abrumar o ensombrecer por lo que el mercado impone, por lo que es comercial o está de moda".

Fuente billboard.com.ar