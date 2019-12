Isaac Newton nació en Woolsthorpe, Lincolnshire el 25 de diciembre de 1642 según calendario Juliano y el 4 de enero segón el calendario gregoriano y murió en Kensington, Londres el 20 de marzo de 1727 según el mismo calendario, fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks), y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal.

1990: en Estados Unidos se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web (Internet).

Charles Spencer «Charlie» Chaplin nació en Londres, Inglaterra, Reino Unido el 16 de abril de 1889 y murió en Corsier-sur-Vevey, Suiza el 25 de diciembre de 1977, fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor inglés. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlot.​ A partir de entonces, es ampliamente considerado un símbolo del humorismo y del cine mudo.​ Para el final de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Recibió el premio Óscar Honorífico en 1928 y 1972, fue candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico en 1975 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970.

Rosario Vera Peñaloza nació en Atiles, 25 de diciembre de 1872​ o 1873 y falleció en La Rioja el 28 de mayo de 1950, fue una educadora y pedagoga argentina.

Era descendiente de familias tradicionales del mundo político y militar de la sociedad riojana. Su plena dedicación a la educación común y, en especial, a la creación de los jardines de infantes y al perfeccionamiento de sus docentes y de este nivel educativo la destacó en la primera parte del siglo XX en Argentina. Su influencia fue grande debido a las funciones que ocupó y de los numerosos cursos docentes que desarrolló en todo el país. En su honor el 28 de mayo de cada año se celebra el Día de los Jardines Infantes.

En su obra Mujeres Argentinas, Ariel Ramírez y Félix Luna les dedicaron esta canción homenaje

Humphrey DeForest Bogart nació en Nueva York, Nueva York el 25 de diciembre de 1899 y murió en Los Ángeles, California el 14 de enero de 1957, fue un actor de cine y teatro estadounidense. El estilo cínico y moralmente dudoso de muchos de sus personajes, el eterno cigarrillo siempre entre sus dedos y su condición de galán poco convencional son algunos de los rasgos más recordados de su filmografía. Según la lista del American Film Institute, está considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros cien años del cine estadounidense

Thelma Stefani ,también conocida como Telma Stefani, fue una actriz, bailarina y vedette que nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Luro, el 25 de diciembre de 1948​ y se suicidó saltando desde un balcón el 30 de abril de 1986. Actuó en numerosas comedias de cine de carácter picaresco, en programas de televisión y en teatro de revistas. Es recordado su romance con Carlos Menem, a quién solicitó se decida entre ella y su esposa, Zulema Yoma.

Cumple 65 años: Ann Lennox, nació en Aberdeen, Escocia el 25 de diciembre de 1954, más conocida como Annie Lennox, Es una cantante y activista escocesa de renombre internacional. Inició su carrera a finales de la década de 1970 en The Tourists, junto con su colega David A. Stewart y otros miembros. Años más tarde se alió con Stewart para formar Eurythmics, uno de los dúos musicales más reconocidos durante la década de 1980.

Lennox inició su carrera en solitario en 1992 con su álbum debut Diva, del cual salieron los sencillos de éxito: «Why», «Little Bird» y «Walking On Broken Glass», entre otros

. En 2004 ganó el Globo de Oro y el Óscar en la categoría de mejor canción original por «Into the West», escrita especialmente para la banda sonora de la película El Señor de los Anillos: el retorno del Rey

Georgios Kyriacos Panayiotou nació en Barnet, Londres el 25 de junio de 1963 y murió en Goring-on-Thames, Oxfordshire el 25 de diciembre de 2016, ​ conocido artísticamente como George Michael, fue un cantante, compositor y productor británico de música pop. Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo tres Premios Brit, cuatro MTV Video Music Awards, cuatro premios Ivor Novello, tres American Music Awards, y dos veces el Premio Grammy.

El documental A Different Story (2005) cubrió su vida personal y carrera profesional

Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong nació en Kensington, Londres el 25 de diciembre de 1971, más conocida por su nombre artístico de Dido, es una cantautora inglesa de música pop.

Fue nominada al Óscar por su canción If I Rise junto a A. R. Rahman, de la película 127 horas, fue situada en el puesto 98 de los 200 artistas de ranking, basado en el éxito de su música en la primera década del siglo XXI. Su álbum Girl Who Got Away se publicó el 4 de marzo de 2013. El 8 de marzo de 2019 salió su quinto álbum Still On My Mind el cual se posicionó en sus primeras 3 semanas en el top 10 de más de 30 países.

Eliseo Subiela nació en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1944 y murió en San Isidro el 25 de diciembre de 2016, fue un director de cine y guionista argentino. Es reconocido por sus películas Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del naufragio y El lado oscuro del corazón, entre otras.

James Joseph Brown nació en Barnwell, Carolina del Sur el 3 de mayo de 1933 y murió en Atlanta, Georgia el 25 de diciembre de 2006, fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense, considerado el padrino del soul.

La Revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto séptimo de su listado de Los 100 Grandes Artistas de todos los tiempos

La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’) es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas.

Son imágenes de una Navidad anterior, aún así son apropiadas para ilustrar este momento

