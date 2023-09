La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real informa las actividades semanales que se presentan hasta el domingo 17 de septiembre en el teatro.

Viernes y sábados – 20:30hs



“El Contrabajo”

La obra se desarrolla en la habitación insonorizada de un músico de la Orquesta Nacional. La obra viene vertebrada por algunas frases que se repiten como “pero esto es marginal” o por el hecho de que de vez en cuando, para crear la idea de secuencia, se para a beber cerveza. Durante todo el monólogo, el contrabajista mantiene una relación ambivalente con su instrumento y con lo que significa. En ocasiones, utiliza la ironía contra ese instrumento y lo engrandece de tal modo, le concede tal importancia, que lo convierte en un monstruo que lo tiene preso y apenas le deja hacer nada. En otras ocasiones, adopta un tono melancólico, se lamenta por la insignificancia de su instrumento y en como esta insignificancia ha configurado su vida en los mismos términos. Eso, sin perder el humor ni la ironía.



Autor: Patrick Süskind. En escena: Sebastián Salomón.Dirección: Alejandro Vanegas. Duración: 85 minutos. Edad recomendada: todo público.



Entradas: $2000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.



Teatro Independiente en el Real



Jueves y domingos – 19:30hs y 21hs

“Pneuma, Paisajes del Vacio”

Una experiencia teatral inmersiva en la que convive la realidad virtual junto a la presencia actoral física, en una propuesta escénica innovadora. A partir de un dispositivo que intercala el uso de cascos de Realidad Virtual y la actuación en vivo, la obra propone al espectador cambiar su rol por el del protagonista de la historia, un actor que, al filo de la muerte, reflexiona sobre la vida y la búsqueda de la belleza, como bien supremo y como sentido del ser.

En escena: Lucas Goria. Dirección: Javier Artaza / Sergio Osses. Dramaturgia: Marta Lagos Paredes. Edad recomendada: mayores de 18 años.



Entradas: $2500 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.Sala Azucena Carmona

Música en el Real



Jueves 14 y viernes 15 – 20:30hs. “Fiesta Provincial del Tango”

La fiesta comenzará ambas noches con un Tributo a una figura emblemática de nuestra Córdoba,"Ciriaquito Ortiz" a cargo de la compañía de baile Alborotango y contará con la participación de Myriam López Sanz.



Luego la apertura a cargo de los conductores de la fiesta Myriam López Sanz y Roberto Bassi con la colaboración de Ernesto Pérez Oviedo, quienes presentaran al trío Córdoba Tango (Eduardo Moyano en piano, Gustavo Gancedo en Bandoneon, David Albano en contrabajo). Músicos que acompañarán ambas noches a nuestros cantores solistas quienes vienen desde distintos puntos de la provincia. El jueves serán Eduardo Colliva, Sonia Farrell, Néstor Lencina, Gabriel Sosa; el viernes Liliana Alvarez, Rodolfo Miranda, Diego Marcial, Lourdes Galeano.



La danza hará lo suyo también con una propuesta coreográfica a cargo de Sandra Ortega y Roberto Acevedo el jueves y de Sabrina Ramos y Horacio Herrera el viernes, para dar paso a conjuntos actuales de tango y referentes de nuestro género, así llegarán el dúo Dangelis Zky y nuestro artista Marcelo Santos el jueves y el viernes Dúo Don Sampo y Chavo Barbero, cerrando este bloque Celia Rosa, Carlos Nieto Trio.



Recreamos la noche una vez más, abriendo la pista para el baile, tal como ocurren en nuestras milongas cordobesas. Así bailaran las parejas Silvina del Bosque con Elías Abdala, Inés Correa con Javier Montelpare, Carlos Brito con Stella Miranda, Horacio Herrera con Sabrina Ramos y Marcelo Perna con Lorena Gasse.



Llegamos al final con un cierre de oro. Las orquestas llenarán el escenario del Real, en su primera noche con la Orquesta Monte Buey Tango y la segunda y última noche cerraremos con La Orquesta "El Chingolo".

Duración: 120 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas generales: $1300 - Disponibles en autoentrada.com y en la boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.

Sábado 16 – 21hs. “Jazz Cartoons”. Paris Jazz Club



Un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito de películas animadas. Un divertido espectáculo que nos conecta con ese niño que alguna vez fuimos. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveiran y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como “You´ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Pink Panther Theme” no pueden faltar. Un espectáculo ATP que espera llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también.

Duración: 80 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas sectorizadas: Platea $6.500, primer nivel: $5.500, segundo nivel: $5.000, tercer nivel: $4000 - Disponibles en autoentrada.com y en la boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.



Domingos Infantiles



Domingo 17 – 17hs. Anda Calabaza "Ya es después” (Música para las infancias).



Una calabaza perdida flota en un espacio del tiempo imaginario donde conviven Trini, Mati, Maria, Tomi y Tobi con el desafío de buscar el tiempo presente. Las canciones serán un puente para descubrir y develar misterios e invitarnos a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro… ¿Quién era antes de ser lo que soy y seré más tarde? ¿Si ya es mañana, siempre es hoy? Ya es después. Anda Calabaza llega por primera vez a Córdoba a presentar sus canciones más conocidas en un show para toda la familia.

Duración: 60 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas sectorizadas: Platea $3000, primer nivel: $2500, segundo nivel: $2000, tercer nivel: $1500 - Disponibles en autoentrada.com y en la boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.

Tejiendo Infancias



Domingos de 11 a 13hs

La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real informa que los domingos de 11 a 13hs. Continúa el Ciclo “Tejiendo Infancias”, espacio participativo para los más chicos con entrada libre y gratuita, que se desarrolla en San Jerónimo 66.

El histórico edificio ahora cuenta con rincones ornamentados, mesas de lecturas, títeres y marionetas para interactuar, instrumentos musicales para interpretar y decenas de opciones para divertirse y pasar un momento a pura alegría en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El hall principal en la planta baja del Teatro y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán los lugares donde transcurrirá esta escena destinada a pibitas y pequeños. El ambiente se transformará entre telas, objetos, juguetes, tejidos para recibir y para que la protagonista de los domingos sea la infancia. Se busca lograr un espacio creativo y artístico para las Infancias, ampliando la programación dominguera habitual.

DOMINGO 17 DE SETIEMBRE: TEJIENDO CUENTOS

Los cuentos infantiles son excelentes vehículos de aprendizaje que fomentan, entre otros aspectos, la capacidad del niño para generar imágenes mentales, como sus niveles de concentración y capacidad de escucha. Todo ello repercute en una mejora del desarrollo cognitivo. Los cuentos y su transmisión de generación en generación son parte de nuestra historia y tradiciones, y han estado presentes en todas las culturas y civilizaciones.



Es fundamental que sigamos relatando historias a nuestros chicos y chicas, ya que, a través de ellos, podemos transmitir valores de forma lúdica y creativa. Especialmente los cuentos clásicos y populares.



De esta manera la convocatoria dominguera del “Tejiendo Infancias” será un cuento proyectado y narrado por abuelas y abuelos integrantes del centro de adultos mayores de barrio SEP. La jornada se complementará con una clase de tejidos con hilados y lanas a dos agujas y crochet. Los cuadraditos que se confeccionen, formarán parte de una nueva alfombra de “Tejiendo Infancias” y cada niño se llevará de regalo un libro de cuento de Editorial Eduvim.