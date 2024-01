La imponente carpa montada en el predio de Av. Colón 4800, no deja de sorprender por la majestuosidad de su tamaño, colores y luces.

VER: Descubre 'El Elegido', el nuevo show de Flavio Mendoza en Córdoba

En el ingreso, hay una zona ambientada con decorados especiales para que el público pueda tomar imágenes y sentirse protagonista de “El Elegido”, el nuevo show que presenta Flavio Mendoza en la ciudad de Córdoba.

Alejado de las luces y teatros de Carlos Paz, el bailarín, coreógrafo y director artístico argentino, decidió este año innovar con este show en un espacio propio. Mendoza desarrolla todo su arte y magia en la carpa que alberga al Circo del Ánima.

El nombre se lo dedica a sus padres, a sus antepasados y a su hijo. Flavio lo describe como “Este es el circo del alma”, el alma de sus padres y abuelos que le enseñaron que “los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan”, dice Flavio en la presentación de su espectáculo. El artista pasó su juventud en el circo, experiencia que logró su desarrollo y múltiple talento para presentar en el interior del país un show con características internacionales.

Mediante el video mapping, el escenario se vuelve un sueño fantástico, lleno de magia y poesía. Sobre el final del show se pueden ver imágenes de la historia de Flavio Mendoza en el circo, junto a sus familiares.

Mirá las imágenes del sorprendente Circo del Ánima y participá del sorteo de entradas en el siguiente Reel:

Este lunes se vivió una función especial de gala para la prensa y artistas invitados. El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto y el secretario de Cultura de la Municipalidad, Mariano Almada, subieron al escenario sobre el final de la obra, para entregar una placa de reconocimiento a Flavio Mendoza por presentar sus shows en la temporada de verano de Córdoba.

Además, estuvieron como invitados numerosas estrellas como Cristian Castro, Flor de la V, Marcelo Iripino, entre otros.

“Estoy muy agradecido con Córdoba”

En diálogo con Cba24N, el actor describe cómo es su estadía en Córdoba junto a su hijo, con la llegada de su nuevo espectáculo: “Me encanta que Dionisio disfrute de las sierras, es uno de los lugares más hermosos que tenemos en el país, yo estoy muy agradecido a todo Córdoba. La gente que viene hoy, paga su entrada y viene a ver el espectáculo… no es fácil para el país que estamos viviendo. Yo me siento agradecido y bendecido”. También, aclaró “Es mucho el gasto que tengo pero vale la pena hacer todo esto y devolver todo lo que a uno le dan”.

En la función de este lunes, el multifacético artista celebró los 95 mil espectadores en los shows que está presentando desde diciembre en Córdoba. En esa oportunidad, la gigante carpa del Circo del Ánima exhibió “Una Mágica Navidad” donde se vivió el espíritu navideño en todo su esplendor.

Mirá el encuentro de Flavio Mendoza y Flor de la V en el Circo del Ánima:

El artista describe si en sus comienzos se imaginó vivir todo este éxito: “No, jamás. Yo soy un chico que salió de un circo, de un pueblo. Mi futuro era quizás hacer un show en un circo pero no ser el dueño de un circo y haber hecho tantos teatros, tantos espectáculos. La verdad es que soy un afortunado y lo agradezco muchísimo”.

Mirá la entrevista con Flavio Mendoza:

El show más visto en el país

El increíble espectáculo tiene de todo: coreografías inspiradas en culturas del mundo, contorsionistas, malabaristas, bailarines, trajes maravillosos, múltiples pantallas gigantes, banda en vivo, bufones con vestuarios y actuaciones impecables que nos trasladan en un viaje sin escalas a los divertidos encuentros en las cortes medievales. “El Circo del Ánima es el espectáculo más visto a nivel nacional y eso es maravilloso. Creo que tiene que ver con el trabajo, creo que cuando uno trabaja y da mucho, la gente por eso te elige. El público piensa “bueno, no tengo mucho para gastar y gasto en esto” porque sabe que va a ver un buen espectáculo”.

Sobre la cantidad de artistas que suben al escenario de la majestuosa carpa de circo, Mendoza cuenta: “Somos como 40 en el escenario, junto con la banda en vivo. También hay muchos técnicos detrás. Somos 120 personas en el circo. Es una logística muy grande. Desde Stravaganza hasta ahora, somos los espectáculos más grandes de la Argentina”.

El artista habla con mucho placer sobre el circo, ante la pregunta si lo siente como parte de su vida, Flavio detalla: “Sí, es mi escuela es la gran escuela. Yo siempre digo que el circo es la madre de todas las artes. Te enseña a ser polirubro, porque si ves un artista de circo: canta, baila, salta, actúa, hace trapecio”, dejando en claro que un artista de circo es muy completo.

Polémica de shows

El artista este año decidió alejarse de los teatros de la localidad turística de Carlos Paz. Flavio, aclara: “Yo no estoy enojado con Carlos Paz. Estoy enojado con algunas personas de Carlos Paz, que es diferente. A mí, Carlos Paz me sigue viniendo a ver.. Solo tiene que ver con un par de personas que ustedes ya lo saben”.

Sobre si este show es una revancha, Mendoza dice: “No, esto es trabajo. Yo no hago revancha con nadie, sólo compito conmigo mismo y trato de darle todo al público. Todo lo que hago es para el público”.

En el diálogo con los medios de comunicación, Flavio Mendoza adelanta sus próximos proyectos: “Ya soy una señora grande y no me da… (risas) a mí me piden más, y ya no doy más. Ya tengo algunas propuestas para el año que viene que me asustan…”, apelando a su talento y su gran capacidad para exhibir eventos de calidad internacional.

“El Elegido” se presenta con dos funciones diarias a las 19 y a las 22 horas. “Vamos a estar en enero y en febrero. Quiero romper el récord y quedarme hasta Semana Santa”, adelanta Flavio y anuncia que ya comenzó la gira con Canadá y próximamente seguirá con Estados Unidos.

Un mundo lleno de mantras, magia y sueños

El espectáculo del Circo del Ánima es una experiencia sensorial donde el espectador viaja por múltiples culturas. En lo musical se pueden disfrutar desde melodías de mantras hasta rock, pop y escenas de folklore argentino con malambos y boleadoras en perfecta combinación presentadas por bailarinas y bailarines del elenco.



El vestuario viaja desde lo onírico hacia culturas árabes, indias y latinoamericanas. No faltan en el Circo del Ánima los elefantes representados a través de diferentes técnicas artísticas: desde una marioneta gigante, hasta uno pequeño con dos actores que lo habitan y recorren todo el escenario.



Los elefantes representan fuerza, salud, ​​buena fortuna y bienestar espiritual gracias a esa paz que transmiten. A través de figuras de diferentes materiales, este animal es representado con actores que le dan vida en el majestuoso escenario. También, aparece la esfera de agua en el centro de otro de los elefantes en la puesta en escena, para dar paso al arte del aquadance, que entrega espectaculares imágenes para sentirlas y vivirlas desde las butacas.

En el show podemos disfrutar de músicos en escena. Los efectos de sonido, la interpretación en vivo y la variedad de colores y escenografías móviles, entregan un gran show para el disfrute de todos los sentidos.



Entre los géneros que se interpretan descubrimos al Rey del Pop, con sus característico baile delineado en pantallas gigantes. En medio de los acordes de “Black or White” de Michael Jackson, aparece un actor con guitarra eléctrica y reproduce un gran sonido de rock and pop para poner a bailar a toda la carpa.



Sobre las diferentes culturas y los géneros musicales que atraviesa su espectáculo, Flavio Mendoza explica: “Siempre con los mantras, lo que tiene que ver con la India, porque este espectáculo tiene que ver con un viaje que hice a la India. Me parece maravilloso poder fusionar todo eso y lograr todo este gran cuento que se convierte en el Circo del Ánima”.