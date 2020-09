Hoy se realizará un encuentro on line con Roger Koza, periodista especializado en la materia y programador de los principales festivales.

Será una charla inaugural del XX Festival del Cine Alemán. Tema Lo que revelan los planos: "Una hipótesis sobre el cine alemán contemporáneo". Vía zoom en este sitio

Se realizará del 10 al 14 de septiembre y las películas estarán disponibles entre las 06:00 y las 24:00 del día de exhibición.

Finalizado ese período, ya no se podrá acceder a las mismas. Una vez iniciada la visualización, podrá terminar de verla después de esa hora siempre y cuando no cierre el navegador ni refresque la página. En caso contrario, la misma ya no estará disponible.

Por disposición de los productores,la cantidad de visualizaciones por día es limitada y si la película está agotada, puede intentar verla en la próxima fecha programada.

Puede ver la programación diaria en este enlace.