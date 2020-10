Nació en Juan José Paso, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Creció en Monte Grande (Buenos Aires). Su familia se mudó luego a Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires, primero y Lanús después, estudió actuación con Marcelo Lavalle y, sobre todo, con Augusto Fernandes.

La fama masiva la logra en 1972 actuando en un publicidad del vino Crespi. Hugo que ya por aquel entonces era tan solo un joven estudiante de actuación fue convocado por el director Juan José Jusid, para hacer una publicidad de un vino de marca conocida en esa época, en la que debía hacer de un hombre que se enteraba que iba a ser padre por primera vez cuando su mujer le muestra unos escarpines y terminan celebrando con un rico vino. El comercial tuvo tanto éxito que le siguieron otras secuencias más.

PUBLICIDAD ARGENTINA "VINO CRESPI"

En cine formó parte de más de cuarenta películas entre ellas El santo de la espada, La tregua, La vuelta de Martín Fierro, La historia oficial, Made in Argentina, Las puertitas del Sr. López, El lado oscuro del corazón, Yanka y el espíritu del volcán, El verso, de la que recordamos esta escena...

EL VERSO (ni el cafe le pagó)

En televisión participó en Papá Corazón, la banda del Golden Rocket, Buenos vecinos, Los exitosos Pells, Los Sónicos, Para vestir santos, Resistiré y La Leona entre los más recordados. Su gran éxito televisivo fue en Matrimonios y algo más. Allí dirigido por Hugo Moser encarnó al Groncho en el sketch El Groncho y la dama que protagonizaba con Cristina del Valle.

¿TE ACORDÁS DE HUGUITO ARAÑA?

Además personificó a Huguito Araña, que repetía el estereotipo de homosexual afeminado de esa época. El personaje nació en 1982 en plena dictadura y los militares lo quisieron prohibir por considerarlo “un mal ejemplo”. La solución fue “casar” al personaje con el de la actriz Mónica Gonzaga, pero manteniendo su identidad sexual. Huguito Araña realizaba entrevistas improvisadas que descolocaban al entrevistado como la que le hizo al arquero Sergio Goycochea luego de atajar los penales en el Mundial de Italia y se desmayó sobre él luego de oler su perfume.

En esta entrevista radial cuenta cómo nació el personaje...

Hugo Arana y Huguito Araña

En el ciclo Situación Límite actuó en la temática de "los vendedores ambulantes", en este caso junto a Claudio Garcia Satur, Fernanda Mistral y Betiana Blum

Recordemos un capítulo de esta serie...

AV-4984 Situación límite. Capítulo: Primos

También trabajó en la serie de Telefé, Los exitosos Pells, donde protagonizaba al director del ficticio canal de televisión "Mega News", Franco Andrada.

En 2009 junto a Fernanda Mistral, Rita Cortese y Norman Brisky participa del telefilm italiano "Scussate il disturbo" de Luca Manfredi ( hijo del gran Nino Manfredi )

Protagonizó innumerables obras e teatro, su gran pasión, como “Baraka”, “El saludador”, “Filomena Marturano”, “La nona”, “Made in Lanús” ( que también tuvo versión cinematográfica) y “Los tutores”.

Temporada 2020 en Carlos Paz (ver nota al actor de Canal 10 en esta misma página) protagonizó Rotos de amor, obra que recibió el Carlos de Oro par estos cuatro grandes actores de la escena nacional: Pepe Soriano, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y el hoy fallecido Hugo Arana...

ROTOS DE AMOR - Trailer

Reconocido por la crítica y sus pares, querido por el público, las luces de la fama nunca lo marearon.

“Para mí, el éxito es la escalerita que uno se pone y va subiendo escalón a escalón, según cómo se sienta en cada paso. El éxito no está afuera, no es el reconocimiento. Eso no está en mis manos. Yo busco subir un escalón y sentir que puedo transformar un escobillón en un caballo blanco y andar a caballo”. Aseguraba que amaba la profesión porque lo ayudó a entender que la vida es un juego, pero un juego sagrado.

Una de sus más recientes apariciones de televisión fue en Parte del Trato de Canal 13, difundida en 2019.

Recomendamos ver "Círculos", serie que lo tuvo como protagonista en un rol que enternece, disponible en Cont.ar

El 10 de junio de 2013, sufrió un infarto mientras estaba en su casa, por el que fue hospitalizado e intervenido, siendo dado de alta dos semanas después.​ Por este motivo debió interrumpir su participación en el programa Los vecinos en guerra, producción de Sebastián Ortega que ocupa la pantalla de Telefé.

Hace días había sido internado por un accidente doméstico y al hacérsele el hisopado de rigor dio positivo de coronavirus, hoy lamentamos su fallecimiento.