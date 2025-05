Llega el estreno de la película “Adiós a Las Lilas” que se presenta en Avant premier en Rio Cuarto este miércoles a las 20.00 en el Centro Cultural Leonardo Favio (Buenos Aires 55. Río Cuarto).



Desde el jueves 29 se podrá ver en el Centro Cultural Leonardo Favio de Río Cuarto y el Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49, Córdoba).

El film fue escrito y dirigido por Hugo Curletto, quién también actúa en la película.

La película se rodó en 2023 en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires, y cuenta con el actor Jorge Marrale como protagonista.



La sinopsis de la película describe: “A partir de unos videos registrados en un viaje a Las Vegas con su padre y hermanos, el malogrado director de cine Dany Summer (Hugo Curletto), junto a una productora de dudosa trayectoria (Jazmín Sequeira), convencen al afamado actor Jorge Marrale de interpretar a “Chif”, un comerciante ludópata que, tras hacer una excursión al Gran Cañón del Colorado en ojotas, pierde la vida en un acantilado. Cuando el excéntrico actor advierte que su personaje no posee una motivación clara en el guion, amenaza con abandonar la película y el proyecto parece naufragar en el intento fallido de Summer por conciliar el idílico mundo de la ficción con el mundo real de su progenitor".





El director Hugo Curletto explica sobre el film: “Comencé a trabajar en este guion a partir de un material que registré en un viaje familiar. Empezaron a aparecer tensiones que me resultaron atractivas, entre la posibilidad de abordar la memoria familiar a través de una no ficción y la escritura humorística que me llevaba todo el tiempo al terreno de la auto-ficción”, según se detalla en el comunicado de difusión de la película.



“En esas tensiones, en estos cruces, fueron apareciendo personajes y escenarios que me divertían, que me hacían reflexionar sobre los vínculos y que me permitieron, de a poquito, imaginar esta historia tan verdadera como falsa”, agrega Curletto. Define a Adiós a Las Lilas como “una forma de abrazar al cine en esa zona de frontera entre la ficción y la realidad”, comparte el director.



La película tuvo su estreno mundial en el último Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafici, y también quedó programada en el FICIC 2025, para la sección Planos de Provincia.

En el territorio del humor

Adiós a Las Lilas, que nació de algunas imágenes de un viaje que realizó Hugo Curletto con su padre y sus hermanos, le llevó de lleno al humor. “Tenía ganas de hacer algo desde el punto de vista de la no ficción, pero resulta que a partir de esos vídeos y de ese material se empezó a fusionar con mis ganas, y en relación con la escritura humorística. En esa época estaba incursionando con la escritura humorística, el stand-up, tenía ganas de actuar, y empezó a mezclarse un poco todo”, detalla Curletto en el comunicado de difusión.



“Hay una escena de cuando arranca la película en la que el personaje de Dany Summer está escribiendo: es una reconstrucción de una situación real de tiempo atrás. En el momento en que estaba escribiendo la película, recuerdo estar con la compu en la mesa y tener a mi hijo más grande jugando, el otro con el talco, los pañales, la papilla, la mamadera y yo queriendo escribir. Esa escenita la trabajamos con la idea de jugar, pero también desacralizar esta cosa del mito de los procesos creativos. Cada uno lleva adelante esos procesos como le sale, como se puede, en los momentos libres, cuando la vida lo permite”.



El director se dio varios gustos durante la película, como retratar instantes familiares, aunque sea para partir hacia escenas delirantes y ficcionales. Por ejemplo, actuar con amigos y amigas de Córdoba, o junto a un actor del tamaño y talento de Jorge Marrale. “Cuando le mandé el guion, lo hice muy tímidamente. A la semana, o a los tres días, me llamó y estuvimos hablando más de una hora”, asegura Curletto.

“Con Marrale la historia cambió porque él vino a resignificar ese personaje que yo escribí, que era una exageración, la hipérbole de un actor conocido. La idea era jugar un poco con esa idea estereotipada del star system o la figura mediática. Cuando él entró al proyecto, empezamos a charlar de qué capas tenía la historia. No era solamente mi idea de una estrella, sino que él también empezó a jugar en relación con la motivación de su personaje Marrale. Sobre ese Marrale en el que él no se veía reflejado”, dice Hugo Curletto.



“Adiós a Las Lilas” está escrita y dirigida por Hugo Curletto. Protagonizada por: Hugo Daniel Curletto, Jorge Marrale, Hugo Jacinto Curletto, Jazmín Sequeira y elenco.



Productores ejecutivos: Rodrigo Guerrero, Renata Falchetto. Asistente de dirección: Luciano Giletta. Producida por: La Buena Hora cine.