El escenario del Teatro del Libertador General San Martin, recibe la actuación del artista internacional, Imanol Arias. Llega a la ciudad con un gran elenco para exhibir en escena "La muerte de un viajante", la magistral pieza clásica del dramaturgo norteamericano Arthur Miller.



Imanol Arias se pone en la piel de Willy, el protagonista de “La muerte de un viajante”. En escena: Cristina de Inza, Carlos Serrano-Clark, Jorge Basanta, Fran Calvo, Virginia Flores y Jon Arias, el hijo del veterano actor, que interpreta a Biff, uno de los dos hijos de Willy Loman. La dirección está cargo de Rubén Szuchmacher.

Sobre la obra



Willy Loman ha trabajado como viajante de comercio durante toda su vida para conseguir lo que cualquier hombre desea: comprar una casa, educar a sus hijos Biff y Happy, darle una vida digna a Linda, su mujer. Tiene setenta años, y está extenuado; pide un aumento de sueldo, pero se lo niegan y acaba siendo despedido “por su propio bien”, pues ya no rinde en su trabajo como antes. Todo parece derrumbarse: no podrá pagar la hipoteca de la casa y, para colmo, sus dos hijos no hacen nada productivo. ¿No se ha sacrificado siempre para que estudiaran y tuvieran un futuro? A medida que avanzan las horas, la avalancha de problemas crece de modo imparable, pero Willy vive otra realidad, en otro mundo: ¡ha soñado con tantas cosas!… Ha sido un trabajador perfecto, un padre perfecto y marido: ¿Dónde está el error?, ¿en él o en los demás?.



Arthur Miller comenta: “la tragedia de Willy Loman está en que dio su vida, o la vendió, para descubrir que la había desperdiciado. El que siga habiendo tantos Willy en el mundo se debe a que el hombre se supedita a las imperiosas necesidades de la sociedad o de la tecnología aniquilándose como individuo. Pero la obra trata de algo aún más primitivo. Como muchos mitos y dramas clásicos, es una historia sobre la violencia en el seno de las familias”.



Para verla:



La obra se presenta este martes y miércoles a las 21, en el Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365).



Las ubicaciones están disponibles a la venta en la boletería del teatro o de manera digital a través del portal autoentrada.com,



Platea: fila 1 a 10, $15.400; fila 11 a 17, $13.200; Cazuela: $11.000; Tertulia: $9900; Paraíso: $8800; Palco alto y bajo: $57.200 y Palco Cazuela: $44.000. Beneficio por compra con Cordobesa Bancor en 3 pagos sin interés.