El escenario del Teatro La Brújula, estrena la obra “Muerte en el expreso a Edimburgo”. Se trata de una adaptación del libro "Los vecinos mueren en las novelas" de Sergio Aguirre.

La pieza teatral pertenece al género de policial y de suspenso. Está ambientada en Londres, en 1950.

Mirá el tráiler de la obra:

“Un hombre que acostumbra visitar a sus nuevos vecinos, llega a la casa de una anciana absolutamente desconocida. El mismo no sabe que ha decidido matarla...”, detalla la sinopsis.



La adaptación de una novela de un autor cordobés



Marcela Olivera es una prolífica artista cordobesa, que adaptó la novela "Los vecinos mueren en las novelas" de Sergio Aguirre, junto a Jorge Gualco, quien además dirigió “Muerte en el expreso a Edimburgo".



La actriz y cantante, Marcela Olivera, en diálogo con Cba24N, comparte cómo surge la idea de hacer esta pieza teatral: “Dicen que para que se encienda el fuego solo hace falta una pequeña llama. Y esto comenzó así: surgió a partir de la inquietud de Jorge (Gualco) quien me acercó la propuesta de adaptar una novela de un autor cordobés, con la intención de hacer teatro didáctico y llevar los chicos a las salas".

"Cuando me compartió la novela, la leí y lo llamé para decirle que era absolutamente posible hacerlo, y que me entusiasmaba la idea de llevar el misterio y el policial al teatro, no solo para los adolescentes, sino para el público en general también. Así fue como en septiembre de 2022 comenzamos a reunirnos para adaptar el libro Los vecinos mueren en las novelas de Sergio Aguirre y transformarla en Muerte en el expreso a Edimburgo”, detalla Marcela, quien además actúa en la obra.



Además, la artista nos describe cómo fue el proceso de realización de la obra: “El trabajo de adaptación nos tomó cuatro meses, para poder dejar plasmada también la propuesta de iluminación y sonido, que tiene un rol importante en esta obra. Después comenzó el proceso de producción y elección del elenco, que tampoco es un dato menor, porque hemos seleccionado un grupo de colegas que al igual que Jorge y yo, son docentes, gestores culturales, y artistas con múltiples actividades, pero que tenemos en común el amor por el teatro a pesar de las dificultades. Es por ello, que denominamos a este grupo “Insistentes””.



Teatro didáctico y teatro para todo el público



Marcela, además expresa que el autor de la obra los acompañó desde el comienzo de la adaptación de su novela:

“No solo nos ha aportado cosas muy interesantes a nuestro texto, sino que también estará presente en el estreno para brindarnos su apoyo”, explica y agrega “Si bien esta obra, en un comienzo se pensó para teatro didáctico, ya que en este momento se está leyendo en todas las escuelas, decidimos hacer funciones para todo público, pensando en los amantes del misterio y el policial. En un principio pensamos en compartir con todas las personas que nos alentaron con esta propuesta, pero luego fuimos cambiando la perspectiva, porque recibimos invitaciones de ciudades del interior que nos llevó a pensar que la obra definitivamente nos iba a dar muchas satisfacciones”.

¿Cómo es el espectáculo que se va a encontrar el público en “Muerte en el expreso a Edimburgo”?



Es un policial inglés, con todos los condimentos del género, que se desarrolla en dos épocas distintas. En los años 50 y en los 90 y vamos constantemente pasando de una época a la otra en diferentes espacios. Por eso la gente se va a encontrar con un compartimento de un tren o con el sector de una casa, entre otros espacios. Hay una propuesta escenográfica y de vestuario muy interesante. Nos hemos esforzado mucho teniendo en cuenta que es una propuesta independiente y hemos trabajado con profesionales en cada rubro, que nos aportaron para el diseño de la escenografía, el arte en tela, la filmación y fotografía, el maquillaje, el estilismo y propuesta de vestuario.

En escena: Juan Gecchelin, Andrea Karpan, Marcela Olivera, Jorge Gualco, Cristina Gonzalez y Paula Garcia. Dirección: Jorge Gualco. Producción general: Marcela Olivera y Paula Garcia.

Adaptación: Marcela Olivera y Jorge Gualco. Iluminación: Daniel Collante.