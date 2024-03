Este sábado 09 de marzo, en Chilli Street Club, Iván Aliaga protagonizará una fecha de música electrónica a puro Progressive House.

Bajo la órbita del ciclo ACUARIA, que ya produjo distintas fechas en la ciudad de Córdoba, Aliaga estará acompañado por Yami in the Sky en el warm up y por VJ Agusti en las visuales.

Desde la medianoche, el segundo turno del célebre club de barrio Güemes (Fructuoso Rivera 273) se llenará de beats para bailar sin parar hasta las 5.

Las anticipadas se pueden conseguir desde 3 mil pesos en el sitio Alpogo.