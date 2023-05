El actor protagonista de películas como “Dyango sin cadenas” y “La caída de la Casa Blanca”, entre muchos otros títulos, se encuentra hospitalizado desde hace un mes.



Su familia se estaría preparando “para lo peor”, según difundieron fuentes cercanas al artista. El estado de salud de Jamie Foxx se ha mantenido con una gran reserva, ya que no hay información certera sobre el verdadero diagnóstico que atraviesa el actor. Una fuente cercana especificó que el artista lucha contra una "complicación médica" no revelada.



Jamie Foxx fue hospitalizado mientras rodaba un film para la plataforma Netflix. El 11 de abril, la hija de Foxx, reveló que su padre había sido hospitalizado por una "complicación médica". Todavía no se conoce públicamente la razón por la que Foxx se encuentro internado en un hospital de Atlanta, en el estado de Georgia.

El medio estadounidense RadarOnline, difundió que el círculo cercano al actor dice que "está mejorando" y que "esperan lo mejor", pero que "se están preparando para lo peor". Por otro lado, el cuerpo médico aún estaría "intentando llegar al fondo del problema".

RadarOnlie afirma que el estado de Foxx supuestamente llegó a ser muy grave: "Durante días, fue una situación de mucha incertidumbre, tuvieron que revivirlo. Tiene mucha suerte de estar vivo". Fuentes del medio revelan que tendría la "presión arterial muy alta, lo que podría crear coágulos en el cerebro y provocar un derrame cerebral".

El actor se descompensó en pleno rodaje de 'Back in Action', una comedia de acción de Netflix que protagoniza junto con Cameron Diaz. RadarOnline explica que como la recuperación del actor parece ir para largo, se terminó la producción sin él, grabando sus últimas escenas con su doble.

"Agradezco todo el apoyo", el mensaje que difundió Jamie Foxx

El actor no se ha pronunciado públicamente sobre este ni ningún otro tema desde su hospitalización, lo más cerca ha sido una única publicación de Instagram donde comparte una foto con fondo negro con dos frases escritas: "Agradezco todo el apoyo, soy un afortunado".

(Fuentes ecartelera.com / RadarOnline)