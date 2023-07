El artista Jeremías Di Filippo estrenó el videoclip de Cielo, canción que pertenece a su primer álbum Sempiterno, disponible en todas las plataformas digitales.

“Cielo” es una balada pop en colaboración con KIKI, una cantautora cordobesa "con una voz dulcemente particular".



El artista cuenta: "Cuando le mostré a Seba la canción le dije que quería que suene él tocando el piano, ya que me gusta su forma, tiene una sensibilidad particular que pedía la canción. También le dije que me la imaginaba a dúo y ahí se me vino a la mente KIKI, por su timbre vocal, sentía que iba justo para lo que necesitábamos, además de ser una artista colega talentosa".

"Cielo es emocionalidad pura, es pedir eso que nos da paz, tranquilidad, calma ante tanta bruma o conflictos. Pedir el "cielo" es pedir la intimidad más hermosa, esa que mostramos con unos pocos, una dosis de amor puro, ese que no es contaminado con prejuicios, mandatos, miedos, violencia, etc", detalla Di Filippo.



"Cielo es parte de la historia de amor/desamor que se cuenta en el álbum Sempiterno, y es como bajar la guardia, plantarse y decir "che, ¿por qué estás haciendo esto, no ves que nos lastimamos?" o un “¿me amás? ¿por qué me lastimas, entonces?. Busca la empatía, y un vínculo sano donde evidentemente no la hay”, agrega Jeremías.

“Es la canción del álbum que muestra un poquito de amor propio y ver con claridad lo que está sucediendo. El videoclip está filmado en Mayu Sumaj, por Matías Delsoglio y en Laboratorio Artístico Córdoba (espacio para creación y estudio de grabación)”, cuenta el cantante.



“En el video aparecemos con KIKi, Sebastián Pezzano y Cristian Miguel Aya para contar la historia en cuestión”, dice Jeremías.



Mirá el videoclip oficial de “Cielo”:

La canción está compuesta por el artista junto a Sebastián Pezzano en la musicalización, arreglos y piano, guitarras de Nicolás Sánchez Pesse. La grabación y masterización es de Dany Kogan.