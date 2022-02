Johnny Marr lanzó este viernes su nuevo álbum llamado “Fever Dreams Pts 1-4” y para celebrarlo comienza una gira de una semana de apariciones en tiendas de discos independientes de todo el Reino Unido.

Johnny (ex The Smiths) se reúne con sus fans en Piccadilly Records de Manchester, antes de visitar desde 28 de febrero al 3 de marzo, Rough Trade East y West de Londres, Resident Records de Brighton, Rough Trade Nottingham, Bear Tree Records de Sheffield y Jumbo Records de Leeds.

“Fever Dreams Pts 1-4", que incluye los singles ‘Night and Day’, ‘Tenement Time’, ‘Sensory Street’ y ‘Spirit, Power and Soul’, ya ha recibido numerosos elogios de la crítica. Descrito como "el álbum más ambicioso de su carrera" por la revista UNCUT y "una aventura épica" por MOJO, entre otras favorables opiniones.

Al reflexionar sobre el nuevo lanzamiento, Johnny dijo: "hay un conjunto de influencias y un sonido muy amplio que he estado desarrollando realmente desde que salí de The Smiths hasta ahora, y lo escucho en este disco. Hay muchos hilos de música en él. No lo hicimos conscientemente, pero creo que tengo un vocabulario sonoro y me siento muy satisfecho de haber sido capaz de aprovecharlo. Es un disco inspirado y no podía esperar a entrar a grabar cada día. Todavía tengo esa sensación de que es un privilegio hacer discos, casi siento el deber de llevar la guitarra, y una actitud guitarrera, a la vanguardia de lo que creo que es la música moderna".

Johnny Marr regresará a los escenarios, encabezando el Festival de Música de la BBC Radio 6 en Cardiff el 3 de abril, antes de unirse a Blondie como invitado especial en su gira "Against The Odds" durante abril y mayo, incluyendo el O2 Arena de Londres, antes de participar en la gira de The Killers por los Estados Unidos desde agosto hasta octubre. Las entradas están disponibles aquí.

Actualmente el último single de Johnny "Night and Day" se encuentra en la lista de reproducción de Radio 2 y 6 Music de la BBC. La canción se extrae del EP "Fever Dreams Pt 3" (la tercera parte de "Fever Dreams Pts 1-4"), que incluye cuatro temas nuevos, "The Speed Of Love", "Night and Day", "Counter-Clock World" y "Rubicon". El EP saldrá a la venta en una edición limitada de vinilo dorado el 20 de mayo, ordenalo aquí.

“Fever Dreams Pts 1-4” está disponible en CD y doble vinilo, y la tienda oficial ofrece una edición limitada exclusiva en vinilo blanco y cassettes, además de paquetes de merchandising con impresiones firmadas. HMV y las tiendas de discos independientes también tienen una edición limitada en vinilo turquesa. Se puede ordenar aquí.