En el nuevo "single" Kevin Johansen se las ingenia para resumir en la duración de la canción las similitudes y diferencias entre los primeros veinte años del siglo XX y estas primeras dos décadas del siglo XXI.

Aquéllos posteriores a la Primera Guerra Mundial, éstos azotados por una pandemia entre otras calamidades. "The Available 20´s" tiene swing y charleston reescribe una época con clima de fiesta como manifestación de libertad.

Kevin lo describe con estas palabras: "The Available 20´s" es una conjunción de estados de ánimo. Son partes musicales que fueron surgiendo y que pude ponerlas casi como un rompecabezas. Fueron compuestas en épocas parecidas y el advenimiento del ´20 me retrotrae a los ´20 de cien años atrás. Me puse a pensar en los ciclos, los tiempos históricos, sociopolíticos, obviamente entre guerras. Los años ´20 fue una época de prohiciones como el alcohol en Estados Unidos pero a la vez de celebraciones, creo que el fin de la primera guerra y todavía no se avizoraba la segunda tremenda que vendría."

Y finalizó diciendo: "Es un poco un pensamiento sobre los ciclos y que será de estos años ´20. Serán años locos? Ya lo son, el ´20 arrancó muy loco. Tiene que ver con la celebración de la vida, la profiesta, el profest en vez de protesta, como forma de manifestar la libertad individual, la libertad colectiva, de algún modo él ‘no nos joderán’, ‘no nos vencerán’ que había en los años ’20 y sigue vigente 100 años después. The Available 20’s sería eso, la fiesta como protesta colectiva. El baile como la manifestación de la libertad”.

Kevin Johansen - The Available 20's (Official Animated Video)

Kevin Johansen: voces, guitarra; Cachorro López: bajo, programación, guitarra; Sebastián Schon: teclados, programación, clarinete, ukulele; Cheba Massolo: guitarra; Ariel Polenta: piano.

Grabado en Mondomix por Demián Nava y Sebastián Schon. Mezclado en Mondomix por César Sogbe. Masterizado por Brad Blackwood en Euphonic Masters. Producido por Cachorro López y Sebastián Schon.

(Fuente: Radio Única)