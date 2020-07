Kylie Minogue lanzaría el 6 de noviembre su último trabajo de estudio llamado "Disco". Se trata de su decimoquinto álbum. Esta semana sorprendió con el sencillo Say Something.

Kylie Minogue - Say Something (Official Audio)

La cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz australiana, conocida por su álbum Fever (2001) y su exitoso sencillo "Can't Get You Out Of My Head", regresa con este álbum al género disco. Venía interpretando un estilo mas country.

El nuevo trabajo contará con 12 canciones en su edición estándar mientras serán 16 los que recoja la edición deluxe.

En su red de Twitter, Kylie Minogue anuncia a sus seguidores la salida de su nuevo sencillo, junto a una foto que la muestra con una estética de estilo disco. "¡¡¡SI!!! ¡Mi nuevo álbum DISCO está disponible para reservar ahora! Estoy muy orgulloso de este álbum, y no puedo esperar a que lo escuches", expresa.