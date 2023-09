Llegan nuevos títulos a la cartelera cinematográfica local. Se estrenan el thriller psicológico “El juego del miedo 10” y el film post apocalíptico “Resistencia”.

También, una cinta argentina protagonizada por Nicolás Francella. Se trata de la película dramática “Una flor en el barro”, dirigida por Nicolás Tuozzo.



Además, llegan “Julia no te cases” y “Pasajes” a la pantalla del Cineclub Hugo del Carril.

Conocé todos los estrenos que llegan a Córdoba:

El juego del miedo 10

John Kramer está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.

Dirección: Kevin Greutert. Con Tobin Bell, Shawnee Smith.

Una flor en el barro

Un maestro llega a un humilde colegio del conurbano bonaerense para ejercer una suplencia. Allí conoce a Sofía, una niña superdotada de 7 años. El maestro rápidamente nota que Sofía puede ser un caso de talento perdido en ese entorno y decide hacer algo para ayudarla. Se encontrara con un montón de obstáculos de una sociedad que no esta preparada y emprenderá una quijotesca lucha para lograr su objetivo: Que la inteligencia de Sofia no se eche a perder.

Dirección: Nicolás Tuozzo. Con Nicolás Francella, Lola Carelli, Enrique Dumont, Valentina Bassi, Cumelén Sanz, Alejo García Pintos, Diego Castro.

Resistencia

La batalla final entre humanos y la inteligencia artificial ha comenzado. Thriller post apocalíptico del director de Rogue One. Dirección: Gareth Edwards. Con Gemma Chan, Allison Janney, John David Washington.

Pasajes

Durante su último día de rodaje en París, el director de cine Tomas se acuesta con Agathe, una chica que conoce en una discoteca. Cuando Tomas se lo cuenta orgulloso a su marido Martin, surge una relación apasionada entre los tres marcada por la pasión, los celos y el narcisismo. Dirección: Ira Sachs. Con Franz Rogowski, Ben Whishaw.

Se exhibe en el Cineclub Hugo del Carril. Ver funciones aquí.

Julia no te cases

Fotos, videos caseros y una serie de audios grabados sin el consentimiento de Julia son la esencia de esta película que cuenta la historia de una mujer que se casó a pesar de sus dudas y que nunca se cansó de buscar su propia felicidad. Documental dirigido por Pablo Levy.

Se exhibe en el Cineclub Hugo del Carril. Ver funciones aquí.