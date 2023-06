La Convención Internacional de Cómics de San Diego, es un encuentro de entretenimiento y cómics desarrollada anualmente en California, Estados Unidos.



Los estudios de Marvel, Lucasfilm, Netflix, Universal Pictures y Sony Pictures resolvieron que no participarán con paneles ni actividades en la próxima edición de la Comic-Con de San Diego.



El evento es la más importante feria de cultura pop del mundo que se realiza anualmente en California. El motivo es por el paro del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y el incierto futuro del gremio de actores y actrices.



La feria mundial, que se presenta hace más de medio siglo y que se convirtió en el escenario por excelencia de los grandes anuncios de los tanques pochocleros de Hollywood, no contará con estos grandes estudios para el encuentro que se desarrollará entre el 20 y el 23 de julio. Así lo informó el sitio especializado Deadline.



Por eso, series como "Ahsoka", de la saga de Star Wars, y películas como "Mansión Embrujada", de Disney; "The Marvels", la continuación de "Capitana Marvel"; "The Exorcist: Believer" (secuela del clásico de 1973) y "Drácula: Mar de sangre", de Universal Pictures; y la película del universo de Spider-Man "Kraven the Hunter", de Sony Pictures, probablemente queden afuera de los escenarios de la Comic-Con.



Por su parte, desde Netflix se suma a la no asistencia la reciente realización de Tudum, el evento de transmisión global que despliega hace cuatro años y en el que sus figuras destacan y adelantan los contenidos más vistos de la plataforma, y que en esta última ocasión trajo novedades sobre la futura temporada de "Stranger Things" y de "The Three Body-Problem", serie que estará a cargo de los creadores de la exitosísima "Game of Thrones".



¿Por qué los grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos, no participarán de la Comic-Con?



La resolución se enmarca entre los efectos que las problemáticas laborales están produciendo en el rubro, con su primera y más relevante expresión en la huelga que las y los guionistas estadounidenses sostienen desde el pasado 2 de mayo, en reclamo de mejores condiciones y salarios.



Ahora, la industria está en vilo por el análogo Sindicato de Actores del país del norte, integrado por unos 160.000 miembros y cuyo contrato con los grandes estudios podría no renovarse tras su vencimiento este 30 de junio, si la negociación con la Alianza de Productores de Cine y Televisión no arroja resultados positivos.



En ese sentido, el gremio de intérpretes -que nuclea a actores y actrices, presentadores de televisión y dobles de riesgo- ya votó el pasado lunes 5 de este mes ir a un paro si no consiguen introducir cambios relacionados con sus planes de seguridad social y sus sueldos básicos, cuyo atraso se lo atribuyen a la inflación y al florecimiento de las plataformas de streaming; así como en la regulación del uso de inteligencia artificial y de los sistemas de audiciones.



Frente a ese panorama de incertidumbre, los estudios darán un paso al costado en la Comic-Con en caso de que las estrellas de sus producciones más populares, así como sus creadores, se nieguen a romper filas y se sumen a esas actividades de marketing; a diferencia de sus nóminas de directores y directoras, que anoche ratificaron su acuerdo laboral como sindicato.



Se trata de un golpe para la Comic-Con, que está en plena recuperación luego de tener que apretar el botón de pausa en 2020 y 2021 como consecuencia de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, que obligaron a dar de baja ambas ediciones de manera presencial.

(Fuente Télam)